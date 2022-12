La Covid torna a créixer: Catalunya frega els 1.000 hospitalitzats

Catalunya ja té un total deamb coronavirus -94 més que la setmana anterior i el doble que a finals d'octubre-, i, segons l'última actualització aquest dimarts del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).Entre el 5 i l'11 de desembre, l'atenció primària catalana ha diagnosticatmentre que la setmana anterior els CAP van diagnosticar 9.257 infeccions i ha registrat tres defuncions en aquest període. Amb tot, el Sivic assenyala que les dades no són comparables a les de la setmana anterior per la coincidència dei un patró probable d'ús de recursos diferent de l'habitual.La vigilància en ambulatoris mostra que la positivitat de les mostres és molt alta, delque indica una alta circulació dels virus respiratoris estudiats. Tot i el creixement de la Covid, entre els virus respiratoris circulants en aquest moment(29,6% davant el 23,5% de la setmana anterior), seguit del rinovirus (19,9% davant el 15,2%), els virus respiratori sincitial (VRS) (11,1% davant el 15,4%) i el Sars-CoV-2 (11,1% davant el 16,5%).Larepresenta gairebé el 100% de les mostres seqüenciades de Sars-CoV-2, amb clar predomini de la subvariant BQ1, i dels 994 ingressos hospitalaris per coronavirus, el 78% són persones més grans de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor