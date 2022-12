Una dona pareix en un vol sense saber que estava embarassada

La Tamara, una dona que va agafar un vol a Guayaquil (Equador) amb destí Madrid va començar a notar que li feia mal la panxa una mica abans d'arribar a Amsterdam (Holanda), on l'de la companyiafeia escala. Va anar al lavabo i va ser en aquest precís moment que va notar contraccions i va saber que estava embarassada.Tot plegat, ho ha explicat la mateixa protagonista de l'increïble succés a les autoritats. Va ocórrer dijous passat, però el feten les darreres hores. Segons la informació que ha transcendit, dos metges i una infermera eren a bord de l'avió i van poder ajudar-la a parir un nen.Gràcies a la seva ajuda en aquest memorable moment i com a mostra d'agraïment, la Tamara va decidir posar al seu fill el nom de, un dels professionals que la va atendre. Un cop el vol va aterrar, ràpidament la nova família va ser traslladada pels serveis d'emergència a un hospital proper, lSpaarne Gasthuis Haarlem South.Ara, el centre mèdic ha informat en un comunicat que ambdós es troben bé i que tan aviat com sigui possible,Aquest cop, però, amb un passatger més.

