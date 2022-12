Un futbolista de l'Iran serà executat per «traïció a la pàtria»

Preocupació també al món del futbol per la situació que s'està vivint a l'. Un futbolista del país ha estat condemnat ai seràper "a la"., jugador de 26 anys que ha format part de diferents clubs del país, va ser detingut en el marc de les protestes contra el govern del país i ha rebut el màxim càstig.El sindicat de futbolistess'ha mostrat "" per les informacions sobre aquesta execució, feta en el marc d'unes protestes que defensen els drets i les llibertats de les dones del país. Per això, el mateix sindicat mostra la sevaamb Nasr-Azadani i demana que s'anul·li immediatament la sentència.El mitjà Iranwire, que és qui ha informat sobre l'execució imminent del futbolista, també ha informat que la sevaha estat amenaçada per les forces de seguretat de l'Iran si es feia públic que el jove estava detingut. En la mateixa línia, durant el, l' Iran va amenaçar de torturar les famílies dels futbolistes de la selecció per no cantar l'himne

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor