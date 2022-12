ERC fixa ara en un 55% el suport necessari per la victòria del «sí» en un referèndum

Els fruits del diàleg

L'any 2022 acabarà, si res no canvia, amb la derogació de la sedició i amb elrenovat. La carpeta de la desjudicialització ha estat el cavall de batalla d'ERC en la primera fase de la negociació amb l'estat, vehiculada a través de la taula de diàleg. Passada aquesta carpeta, els republicans donen ara per inaugurada una, la de l'autodeterminació, per portar a la taula de diàleg un noucom a instrument per assolir la independència. Com hauria de ser aquesta consulta vinculant segons ERC? Les condicions per guanyar-la les recull la formació liderada peren el primer esborrany de laque les bases aprovaran al gener. El document recull que la victòria del "sí" serà clara si hi ha un mínim d'uni alhora un mínim d'unEn què s'emmirallen els republicans per fer aquesta proposta, que ha estat capitanejada principalment per la secretària general,? És la via de, un referèndum que va rebre l'aval europeu, després de ser discutida i reconeguda de forma multilateral tant pel govern de Montenegro i el de Sèrbia, com el de les institucions europees. "Va tenir tolerància i validació de les institucions europees", remarquen fonts de la cúpula dels republicans, que reconeixen que fixar aquest percentatge ha estat un delsdurant l'elaboració de la ponènica. Un 55%, consideren, podria ser llegit com un. Una victòria clara del "sí" hauria de donar lloc a un procés de negociació de bona fe entre els governs català i espanyol, amb mediació europea i internacional, per arribar a un acord per impulsar la República catalana, seguint l'exemple del dictamen del Tribunal Suprem del Canadà sobre el Quebec.Les bases d'ERC han rebut el document aquest mateix dilluns, i ara tenen fins elper presentar esmenes. Tot plegat es tancarà en la sessió plenària del congrés programada pel 28 de gener de l'any vinent a Lleida. El text, a diferència d'altres anys, no recull qüestions sectorials, amb l'argument que ja les van definir els republicans durant la conferència nacional celebrada el març d'enguany . Així, se centra principalment en el referèndum, que s'ha activar, segons la formació, a partir de l'articulació de la majoria del 80%, per incloure, més enllà d'independentistes, a partidaris del dret a l'autodeterminació i també al "conjunt de demòcrates que van oposar-se a l'acció repressiva de l'estat".Per articular-ho tot, els republicas situen la proposta que el president de la Generalitat,, va portar al debat de política general: unamb el qual es puguin fixar les condicions a partir d'un debat i "consecució d'un consens". En aquest debat, ERC hi situa ja la seva proposta, la de la via Montenegro, però també planteja altres condicions. Defensa que el referèndum ha de tenir una ", com la del referèndum de l'1 d'octubre", que hi puguin votar totes les persones residents a Catalunyai totes aquelles no residents que tinguin dret a vot a les eleccions al Parlament, com va succeir al referèndum d'Escòcia el 2014.Aquest acord i full de ruta hauria de servir també, segons el partit que lidera Junqueras, per recosir les fractures obertes dintre del moviment independentista. En la ponència, els republicans posen en valor la, reivindiquen el seu caràcter "propositiu, empàtic, obert i inclusiu" com a clau de l'èxit, i situen com un repte pendent "en què està immersa una part de l'independentisme".El, que ha estat l'aposta dels republicans d'ençà que van abandonar la via unilateral, també es recull en la ponència. El document posa en valor que gràcies a la "força" política d'ERC, per primera vegada el govern espanyol ha reconegut l'existència d'un conflicte polític i s'ha assegut en una taula de negociació. "Els avenços en la desjudicialització del conflicte i en l'agenda antirepressiva constaten els, i per extensió de l'independentisme", manté el text. En aquest sentit, subratllen que han aconseguit fer moure el partit socialista aconseguin que passi de fer complir la pena als presos independentistes, a indultar-los parcialment i tramitar la derogació de la sedició.

