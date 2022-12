La Generalitat retornarà finalment les sancions del segon estat d'alarma (i amb interessos)

Laha anunciat per sorpresa que finalmentde les infraccions dictades durant eli retornarà -amb interessos- les quantitats que ja s'haguessin abonat. Així ho assenyala una resolució publicada aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i firmada fa una setmana (en ple pont) pel conseller de Salut,D'aquesta manera, quedaran en no-res les sancions imposades per saltar-se el, els, les trobades dei l'aforament màxim en, entre el 25 d'octubre de 2020 i el 9 de maig de 2021. El Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar fa més d'un any aquell segon estat d'alarma , però, a diferència del primer, no va establir que calgués tombar també les multes imposades, ja que considerava proporcionades les mesures, i va deixar aquesta decisió a consideració dels jutjats ordinaris.És per això que el Govern no va iniciar llavors el procés de revocació com poc després sí que va habilitar en relació al primer estat d'alarma . Tot i això, segons la resolució feta pública, ara Balcells reconeix que elsí que "ha establert una jurisprudència consolidada sobre aquesta qüestió" en diverses sentències, en les quals, pel fet de procedir d'una norma declarada inconstitucional pel TC. Altres administracions, de fet, ja fa mesos que havien optat per arxivar aquells expedients i retornar les quantitats ja ingressades.És precisament el que ara farà l'executiu català, que admet que, en el cas de les multes ja abonades, es podrà, atès que aquests ingressos es declaren indeguts. Per reclamar-ho, la resolució fixa que els afectats hauran dea través del formulari de comunicació de dades bancàries disponible a Tràmits gencat , adjuntant-hi un document acreditatiu on hi consti el nom del titular i el número de compte. En el cas dels menors sense compte bancari, caldrà aportar la documentació de la persona responsable a través de la qual ingressar la devolució.Les sancions que ara restaran arxivades se sustentaven ende la Generalitat durant el segon estat d'alarma. Encara no ha transcendit quantes sancions estaven encara tramitant-se i quantes ja s'havien cobrat, però, pel que fa al primer estat d'alarma, el TC va declarar il·legals quasi 25.000 a Catalunya, per un import d'uns quatre milions d'euros . Per gestionar tots aquells expedients, l'executiu ha hagut de contractar de forma temporal un nou equip de persones que s'hi dediquessin, cosa que li ha suposat haver de desemborsar encara més recursos.

