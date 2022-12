La nova estació de Sant Andreu s’inaugura entre requeriments a l'Estat

Després de tres mesos sense circulació de trens, laha entrat en funcionament aquest dilluns a primera hora del matí. Un tren de l'R2 que ha sortit de Granollers a les 4.55 de la matinada ha fet la primera parada a la nova Sant Andreu poc després d'un quart de sis. "Quinaque hagi arribat aquest dia per als barris, per a la ciutat de Barcelona i, sobretot, per als", ha clamat l'alcaldessa de la capital catalana,, en el marc de la inauguració de la nova estació.Juntament amb la ministra de Transports,; el conseller de Territori,, i la delegada del govern espanyol a Catalunya,, han estat els encarregats d’inaugurar l'estació de Sant Andreu pocs minuts després de les 11 del matí sota la mirada atenta deque s’han apropat a les instal·lacions per celebrar el nou edifici amb vies soterrades. Uns veïns a qui Colau no ha volgut deixar d'agrair la "" que han mantingut durant anys fins a arribar a"La nova Sant Andreu és una", ha dit Fernández, per celebrar la posada en marxa d'una estació "llargament esperada i reclamada" pels veïns i que. I és que també Colau ha reivindicat que l'obra apropa la-que en aquest entorn es culminarà amb el parc lineal entre Sant Andreu i la Sagrera- i és unon el transport públic pugui tenir un paper protagonista. Amb aquestes paraules, l'alcaldessa ha fet una Sánchez perque han estat anys encallades per la inexecució del govern espanyol.El conseller de Territori, a més, ha criticat que, un fet que ha titllat d'"intolerable". "Queda molta feina per fer i el govern de la Generalitat vol ser part de la solució", ha advertit Fernández, reivindicant el traspàs de Rodalies que fa mesos que el Govern reclama a l'executiu de Pedro Sánchez per fer front als problemes endèmics que acumula la xarxa ferroviària, amb l' accident a Montcada i Reixac de la setmana passada com a últim exemple.Per la seva part, la ministra de Transports ha assegurat que aquesta inauguració enceta uni l'entorn de la Sagrera. "Amb la passada de l'últim tren divendres al vespre també vam passar pàgina a la història del ferrocarril a Barcelona", ha dit Sánchez, fent referència alfins al 2030 que s'està portant a terme a tot Catalunya, i del qual assegura que ja s'ha executat el 35%. La ministra ha respost així a les crítiques del representant de la Generalitat tot assegurant queencara que "només es parli de les incidències" i ha demanat "serietat en les crítiques". "No tenim una vareta màgica per fer en 4 anys el que s'havia de fer en 10", ha afegit

