Mor un fotoperiodista mentre informava sobre el Mundial de Qatar

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022

Nova mort d'una persona que informava sobre el. El fotoperiodistaha perdut la vida aquest dissabte, tal com ha comunicat el seu mitjà, el canal qatarià. Per ara, es desconeixen els motius de la seva mort i només ha transcendit que va ser "sobtadament" i mentre feia la cobertura de la cita mundialista.Els fets els ha avançat el mitjà també del mateix país Gulf Times, que ha enviat ela la seva família. L'emissora per la qual treballava ha comentat la mort de l'home en un dels seus últims directes, però no va aportar novessobre com es va produir. Es tracta de la segona mort d'un informador sobre el Mundial de Qatar.Aquest mateix dissabte es va conèixer la mort del periodista Grant Wahl, que també era ferm defensor dels drets LGTBIQ+ , tal com va demostrar també durant la cita mundialista. Els fets es van produir durant el partit entre l'Argentina i els Països Baixos i el germà del periodista va denunciar que havia estat assassinat. La causa oficial de la seva mort no ha transcendit, però diversos mitjans parlen d'un

