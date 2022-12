El manga en auge: més publicacions, més català i rècord d'assistents al Saló

La primera jornada del Manga Barcelona a la Fira Gran Via. Foto: Pere Francesch / Bernat Vilaró



El català, cada cop més protagonista

Mazinger Z a l'stand d'Ooso Còmics al Manga Barcelona. Foto: Pere Francesch/ACN

L'stand de El Racó del Manga. Foto: Josep M. Llauradó



Cada cop més presència del català entre els aficionats

La celebració aquest passat cap de setmana delromandrà a la retina de molts aficionats i també de les persones lligades al sector. El canvi de recinte, a la Fira Gran Via, ja donava pistes de com seria d'excepcional una edició de rècord. Segons, directora de l'esdeveniment, s'han superat les xifres de 2019 amb 163.000 visitants. Consultats per, diferents expositors assenyalaven que aquest era un, a l'expectativa de quina seria la resposta del públic i de com funcionaria un espai molt més gran que els anteriors pavellons que havien acollit la cita més important del còmic i el manga a l'estat espanyol.En total, 82.000 metres quadrats plens de manga,de tota mena,, tallers, xerrades, i, entre d'altres. Les cues, tot i l'ampliació, van ser la norma general durant els quatre dies -8, 9, 10 i 11 de desembre, els mateixos fixats per al 2023- en força indrets, especialment a l'àrea gastronòmica i a les editorials més importants del sector."S'ha canviat l'espai i, així i tot, veus que, amb gent fullejant els mangues, olorant-los, comprant-los, és absolutament al·lucinant, estem assistint a la realització dels nostres somnis", explica, traductor veterà de manga i que ha treballat de la mà del govern japonès per fer possible una connexió en directe amb, un autor que per problemes de salut no ha pogut assistir a l'esdeveniment.El creixement de l'edició de manga a l's'ha disparat "més d'un 30%" en un sol any i això s'ha notat en la diversificació de títols i també de llengües. Són dades de Marc Bernabé, que cada any realitza una estadística de la indústria, i que aquest 2022 calcula que s'haurien editat "" de les quals "". "L'any que ve potser ens n'anem a 200 novetats", pronostica.La salut de ferro del manga es fa notar també en alguns anuncis que s'han fet durant el saló, com per exemple l'inici de l'edició de, un títol de boxa que alacumula 136 volums, que era molt demanat pels aficionats però que per la seva llargada feia difícil pensar-hi fa ben poc.Quanva irrompre al panorama editorial l'any 1992 es va aconseguir normalitzar, en part, la lectura de manga en català. No ha estat un camí fàcil per a la llengua, donat que(ara reconvertida en Planeta Cómic) va abandonar aquesta aposta lingüística durant anys, fora de la franquícia d'. Hi va haver altres sèries publicades en català, però segons el sector editorial del moment (especialment per part de Glénat-EDT) no es va acabar traduint en vendes suficients.La situació, però, ha fet un gir de guió de 180 graus. Un total de set segells diferents han iniciat el que encara sembla un assaig per veure si té prou tirada per consolidar-se. Als que ja estan publicant en català ara mateix, com ara), s'hi han sumat),. Les novetats anunciades en aquest saló són majoritàriament, a més, de primer nivell: One Piece, Haikyu!!, Ranma, Evangelion, Megaman Megamix, Heroines Game, Gokushufudô, Lady Bug i Sabishisugite Lesbian Fuzoku Ni Ikimashita Report.En alguns dels casos, com ara Ranma, Evangelion o, són títols històricament demanats pels aficionats per tal de poder-los gaudir en català, donat que leses van emetre a. El cas de, però, és encara més significatiu, donat que tant en japonès, com en castellà, com també en múltiples llengües arreu del món, se n'han publicat ja. L'edició catalana arribarà coincidint amb un canvi de format per fer més accessible la sèrie que compta amb més aficionats a tot el planeta."S'està normalitzant en molt poc temps de només tenir Bola de Drac i algun volum del Detectiu Conan a tenir els principals pilars de la indústria, tant de bo això sigui recolzat i que les editorials vegin que publicar en català és econòmicament viable", afirma Marc Bernabé. Per la seva banda, l'assessor de continguts del Manga Barcelona i també divulgador,, recorda que One Piece és una sèrie seguida també per la nova fornada d'aficionats joves i que ara podran comprar-la des del primer moment en català: "Sempre ha funcionat molt bé la, però ara mateix no hi ha l'anime en català de One Piece", diu, com sí que hi és amb Haikyu!! o amb Ranma, les dues sèries emeses aquests dies de saló a través d'Internet pelPerò més enllà dels grans "pilars", Marc Bernabé destaca també el paper d'Ooso Còmics, una editorial ubicada a(Baix Camp) que celebra el seu cinquè aniversari editant totes les seves obres en català i castellà. "Ooso Còmics ha sigut pionera en això, i ara s'han posat amb l'", diu el traductor. La seva editora,, va assegurar aquest passat divendres que l' edició adreçada al públic basc ja compta amb una reimpressió per haver esgotat existències.I encara entre editorials petites que publiquen en català, aquest cap de setmana s'hi ha afegit Fandogamia, un segelldirigit per. L'editor comenta que la seva intenció és publicar unael primer dels quals serà un gran èxit de vendes en castellà com és Mi experiencia lesbiana con la soledad, un assaig en format còmic i amb temàtica autobiogràfica de l'autora. "En funció de les vendes farem més títols o no, també tenim dos còmics d'autoria espanyola que probablement també publiquem en català", detalla.Si bé encara hi ha molt camí per recórrer, en aquest Manga Barcelona s'hi ha pogut veure una major presència d', algunes de les quals amb actors de doblatge de sèries del passat i també actuals. Amb un bagatge de més de quatre anys i stand propi des del 2021, el pòdcast deés ja un referent en aquest àmbit, i el seu director,, es mostra "cansat però content" en acabar l'esdeveniment. "Vam debutar al saló l'any passat i més del 50% de la promoció que fem durant l'any és la que fem durant el Manga Barcelona", explica, "és un lloc on coneixes gent i comparteixes informació".Marc Pérez, de fet, ha estat un dels assessors de la nova etapa del, que aquest divendres feia una bateria d'anuncis de cara al mes de gener: Black Clover, Sakura: Les cartes transparents, Sakura Caçadora de Cartes, 100 nous episodis del Detectiu Conan, dues pel·lícules més de My Hero Academia, Ranma, i fora de l'anime també El Món d'en Beakman. Alhora, la distribuïdorava revelar que doblarien al català un dels animes més populars: Naruto. També, pel·lícules mai doblades de Bola de Drac Z, i la recuperació de sèries ja doblades en format físic com ara Utena i KareKano."La de Naruto no l'esperava gens ni mica, no sabia si era veritat o no", assegura Pérez, que va reaccionar amb entusiasme als anuncis fets aquest cap de setmana. El mateix entusiasme mostrat per dos creadors més de contingut en català, com són Meri i Sabri, d', un canal dedicat a la difusió de la cultura japonesa i que també publica versions en català de les cançons dels animes, algunes de les quals cantades en un concert (Tenkaichi Musical) fet durant aquest cap de setmana. "Vaig saltar molt amb el manga de One Piece i amb l'anime de Naruto", explica Sabri. "S'ha escoltat la demanda que hi havia, que hagi sortit és un plaer per tots i pensem que això acaba de començar", comenta Meri.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor