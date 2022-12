Tres populars sèries manga estaran disponibles en català el 2023

ha anunciat aquest dissabte que començarà a publicaralguns dels seus títols més populars comL’editorial ho ha explicat en el marc del Manga Barcelona, que se celebra a la Fira Gran Via fins diumenge. En declaracions a l’ACN,director editorial de Planeta Cómic, ha destacat que l’editorial porta ja 103 volums de One Piece en castellà i que a partir d’abril de l’any que ve publicaran de manera simultàniaque inclourà tres volums originals en un únic volum.Planeta Cómic publica manga en català des de 1992 amb la popular sagaDesprés s’hi van sumar altres noms comi l’any passat van anunciar les edicions catalanes de, obres que “han estat molt ben acollides”, remarca Hernando. Això també els ha animat a traduir ara al català tres importants títols com són One Piece, Ranma1/2 i Haikyu.Hernando explica que biblioteques i lectors els traslladen que els agradarien, és a dir que comencin i acabin en un mateix llibre. Una sèrie molt llarga de molts volums es fa "més difícil de seguir", admet. Per això, en el cas de One Piece hi inclouran tres volums en un. La idea és que el primer exemplar de la saga arribi a les llibreriesi els altres dos títols, Ranma1/2 i Haikyu, ho facin durant l’any. Planeta Cómic seguirà publicant igualment els volums de ‘One Piece’ en castellà, dels quals en porten ja 103 a les llibreries.Preguntat pel moment que viu el manga en català, Hernando destacaper impulsar l’animació japonesa. “Va fer molt massiu aquest tipus de continguts pel públic juvenil; avui, però, està passant el mateix amb l’anime en streaming i el nou Super3”. Hernando confia que això animi molt més els lectors no acostumats a llegir còmic japonès.

