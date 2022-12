Así está el centro de Barcelona tras la clasificación de Marruecos para las semis de la #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1rCXDrSduP — Santi Ovalle (@santiovalle) December 10, 2022



🇲🇦 Empieza la fiesta marroquí en la Plaza Colón de Barcelona



🏆 Marruecos es la primera selección africana en las semifinales de un Mundial pic.twitter.com/3GXwV0x7MD — David Riol (@DavidRi0l) December 10, 2022

Festejos en Barcelona luego de que Marruecos 🇲🇦 le ganará a Portugal 🇵🇹 en el Mundial pic.twitter.com/ATCm1RW8nI — Nadia Venegas (@nadia_venegas) December 10, 2022

El Marroc ha fet història avui al #MundialQatar2022. Per primera vegada a la història una selecció africana es classifica per a les semifinals. El Marroc no havia passat mai a vuitens. Així ho celebra la comunitat marroquina a #Rubicity #Mar pic.twitter.com/0d8uRNKM0N — Marta Casas Cortada (@MCasasCortada) December 10, 2022

A #Salt els marroquins celebren la victòria històrica de la seva selecció amb càntics i petards. pic.twitter.com/85p8aZ6pgI — Albert Requena López 🎗 (@albertrequenal) December 10, 2022

Nova nit de celebracions marroquines a Catalunya. Les imatges que es van poder veure dimarts s'han repetit també aquest dissabte encara amb més motiu. La selecció de futbol del Marroc ha aconseguit una gesta històrica: classificar-se per les semifinals d'un Mundial. Es tracta de la primera selecció africana que ho aconsegueix.a i han tornat a sortir al carrer a celebra-ho.A Barcelona, els aficionats marroquins s'han concentrat a una i altra punta de la Rambla. A part de la zona de plaça Catalunya, també hi ha hagut grups que s'han concentrat a l'estàtua de Colom. Com dimarts, les celebracions també s'han estès a

