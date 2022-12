Illa vincula els pressupostos al desbloqueig del Quart Cinturó del Vallès

El Govern "bloqueja" la B-40 per "electoralisme"

En cas de pacte, "garanties"

Segons sembla, el Govern no podrà segellar un acord pels pressupostos en els pròxims dies , tal com ha defensat aquesta mateixa setmana la seva portaveu, Patrícia Plaja. I no podrà ser així per les exigències d'un dels socis prioritaris, el. Aquest dissabte, el cap dels socialistes i de l'oposició catalana,, ha dit en una entrevista a l'agència EFE difosa pel mateix partit que ell "no se sent responsable que Catalunya no tingui un pressupost en vigor l'1 de gener de 2023" i, potser per això, ha posat sobre la taula de negociació unaSi des de l'executiu de Pere Aragonès expressaven que les converses amb els diferents grups polítics estaven avançades, Illa ha dit tot just el contrari:. La voluntat dels socialistes és analitzar els números a fons i tancar "un bon acord", per al qual, segons el seu líder, encara queda "camí per recórrer". No obstant això, ha volgut puntualitzar quePerò ha retret a Aragonès els seus canvis de parer que, segons ell, dificulten l'entesa: "Primer, no volia saber res del PSC, després deia que no passava res si es prorrogaven els pressupostos i ara a correcuita vol aprovar-los". Illa ha subratllat que el seu partit té els mateixos diputats que ERC i, per aquest motiu, ha exigit tenir unaDins de lesque han mantingut ambdues formacions, el PSC ha demanat desbloquejar macroprojectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat o l'impuls definitiu al Hard Rock als quals ara cal sumar la petició del Quart Cinturó, també conegut com ao Ronda del Vallès. La construcció d'aquesta via fa anys que està bloquejada i la iniciativa fa emergir els recels dins dels republicans. De fet, el juny passat la polèmica entorn del Quart Cinturó va anar a més i és que després que es donés a conèixer la baixa xifra d'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya el 2021 , el Govern va plantar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, en un acte en el qual havia d'informar sobre un acord per desencallar la infraestructura. Per tot plegat, Illa ha opinat que "no pot ser que el Govern bloquegi" la B-40 pels seus interessos "de xemeneia estreta i electoralista", en contra de "la voluntat molt majoritària dels responsables institucionals dei de la seva societat civil".En el cas en què el PSC i ERC aconsegueixin segellar un acord per als nous comptes, Illa ha assenyalat que haurà de "prendre precaucions perquè es compleixin els pactes", una decisió a la qual, ha dit, s'ha vist obligat perquèals quals havia arribat. El líder dels socialistes també ha recordat que els comuns li han retret incompliments en compromisos pressupostaris. És per això que exigiràen cas d'entesa. "Generositat, tota. Ingenuïtats, no", ha sentenciat. En aquest sentit, ha volgut puntualitzar que la negociació serà estrictament pressupostària i no estarà condicionada a altres temes, com per exemple una possible convocatòria de laEn canvi, sí que ha estat determinant a l'hora de parlar sobre la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat., cosa que, segons Illa, l'executiu d'Aragonès "sap perfectament". En aquesta línia, ha apostat per "passar pàgina", com, a parer seu, demana la societat catalana. Finalment, Illa també ha rebutjat que un possible traspàs de Rodalies a Catalunya millori el servei, com ha defensat la Generalitat. "Seria un autoengany", ha sostingut el polític. "Tot el que el govern espanyol gestiona va malament i tot el que la Generalitat gestiona va bé? Doncs no, no és així. Em sembla arrogant i fals. El que fa falta és cooperació entre administracions", ha sentenciat.

