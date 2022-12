Objectiu: pacificar l'entorn de 73 escoles de Barcelona

El 2023, 86.000 alumnes se’n beneficiaran

Han començat a Barcelona lesde la ciutat per millorar-hi l’entorn i, la contaminació, els accidents i el soroll.Durant el primer trimestre del 2023on ja s’ha actuat. I durant l’estiu es faran. En total, 217 escoles estaran protegides el 2023, un terç de les escoles de la ciutat. Totes aquestes escoles es poden consultar en aquest mapa Des del 2020 “Protegim les escoles” ha augmentat en, que s’han convertit en una extensió de les escoles. Segons l’ Agència de Salut Pública de Barcelona , als nous espais s’hi ha(tant de NO₂ com de PM₁₀) i hi ha augmentat la interacció entre les famílies i el joc espontani dels infants.En aquest temps, la ciutadania ha recuperat 30 xamfrans, s’han pacificat 32 carrers i s’han dut a terme 68 ampliacions de voreres. S’hande circulació.

