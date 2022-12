Sandor Martín, el primer boxejador català en combatre al Madison Square Garden

L'esport català està davant una vetllada històrica., nascut a Nou Barris, a Barcelona, es convertirà la matinada d'aquest dissabte en el primer català de la història en lluitar en un combat de boxa al mític estadi dede. Ho farà com a cap de cartell i davant, que compta amb tres cinturons del circuit lleuger. Es tracta d'una eliminatòria per disputar el Mundial del pes superlleuger delLes parets del pavelló delsde bàsquet i elsd'hoquei gel seran, a les 3 de la matinada, espectadores privilegiades del combat més important del boxa català. El triple campió europeu, com és Sandor, buscarà repetir el resultat de la seva primera i única experiència als Estats Units fins ara, l'octubre de 2021, quan va derrotar l'estrellaa Fresno, Califòrnia.La carrera de Sandor l'avala. El boxejador de 29 anys va sortir de l'Estat molt jove per formar-se i competir al màxim nivell. Arriba amb un registre de. Ha estat el seu adversari, però, qui s'ha encarregat d'escalfar l'esdeveniment amb les seves intervencions en el cara a cara.Molts, sobretot aquells que no segueixin de prop aquest esport, coneixen Sandor Martin pel seu paper com entrenador i comentarista a les dues vetllades organitzades per l'streamer Ibai Llanos a Twitch i que van ser grans esdeveniments de masses. Sandor ha entrenat creadors de contingut com

