Òmnium Cultural destitueix el seu tresorer a l'Ebre per gastar 60.000 euros en despeses personals

Òmnium Cultural a les Terres de l’Ebre destitueix l’extresorer, Xavier Blanch, per gastar 60.000 euros de l'entitat en despeses personals. La junta territorial, de la mà de l'estructura d'àmbit nacional, es van adonar d'aquestes irregularitats i van bloquejar els accessos als comptes de l'entitat. Segons Dolors Róo, presidenta de l'entitat, els traspassos en qüestió no es van cometre de cop, ja que es tracta d'una quantitat molt elevada, sinó en petits pagaments de despeses per part del tresorer. Finalment, la junta ho ha detectat.



Membres de la junta van sospitar de les possibles irregularitats per part de l'extresorer el passat 7 de novembre. Això va iniciar la investigació interna d'ofici de forma retrospectiva que ha detectat més de 58.000 d'euros sostrets en forma de despeses particulars. Un cop aquest procediment va constatar l'apropiació, se li va bloquejar l'accés a comptes, targetes i sistemes operatius de l'entitat. També se'l va cessar de les seves funcions, va deixar de ser membre de la junta territorial i ja no és soci de l'entitat.

La directiva ebrenca d'Òmnium no ha precisat quin tipus de despeses hauria carregat Blanch a l'entitat aprofitant la seva condició de tresorer. Sí que han reconegut que els càrrecs s'allargarien, moment a partir del qual disposen de les dades econòmiques. Ho hauria fet de manera regular, amb petites quantitats i conceptes que resultarien difícils de relacionar amb pràctiques irregulars.Segons ha explicat Róo, quan se li van demanar explicacions al respecte, Blanchi va demanar perdó als seus companys de junta. La presidenta ha afegit que Blanch. Un acord del qual tampoc han donat detalls i que haurien rubricat documentalment el mateix excàrrec i els serveis jurídics centrals de l'entitat. "Però", ha precisat Róo.Els membres de la junta han lamentat la situació i han volgut condemnar els fets, desvinculant-los de l'acció d'Òmnium i de la resta de membres de la directiva. Han volgut reafirmar també "el" i anunciar que es treballarà en tots els fronts per garantir "la reparació i la no repetició d’aquesta conducta intolerable, inèdita en els més de 60 anys d’existència", segons apunten en un comunicat.

