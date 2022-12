Ofereixen 11.500 euros per pistes sobre la localització del jugador de rugbi desaparegut a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per la desaparició de. El jugador britànic del clubde 24 anys, va ser vist per últim cop sortint d'un establiment del centre de Barcelona el passat 29 d'octubre. El seu club en va difondre una fotografia a Twitter i va demanar col·laboració ciutadana per trobar-lo.Ara, la família de Davis ha anunciat que ofereixa qui aporti pistes sobre la seva localització i ha activat el correuperquè la gent hi pugui contactar. A més, els parents del jugador han contractat el detectiu privatque es desplaçarà aquest divendres a Barcelona, per donar un nou impuls a la recerca, tal com publica La Vanguardia.El jugador estava dedesprés de patir una lesió al genoll que l'havia apartat dels terrenys de joc. Aquell mateix dia, havia arribat a la capital catalanai quaranta euros en efectiu, i segons la família no s'han detectat moviments al seu compte bancari. Càmeres de seguretat l'haurien gravat sortint delde Plaça Catalunya.La policia catalana va trobar fa unes setmanes el passaport de l'esportista a la zona del Port, però no ha aconseguit més avenços en la recerca del jove, que més enllà del rugbi també és conegut pel seu pas pel concurs televisiu. A més, destaca per ser el primer jugador de rugbi obertament bisexual.

