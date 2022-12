Espanya fulmina Luis Enrique

Lacom a seleccionador nacional. Així ho ha fet públic aquest dijous al matí, només unes hores després que els jugadors i el cos tècnic arribessin a l'Estat un cop abandonada la concentració del Mundial de Qatar després de la desfeta contra la selecció del Marroc. Tal com ha comunicat la Federació, és, actual seleccionador sub-21, quiel relleu del tècnic asturià al capdavant de la selecció nacional.El president de la RFEF, Luis Rubiales, i el seu director esportiu, José Francisco Molina, han estat els encarregats de traslladar la decisió a l'entrenador asturià. La decisió, segons detallen al comunicat, ha estat presa després de determinar que "per a la selecció perdurant els darrers anys gràcies al treball realitzat per Luis Enrique i els seus col·laboradors.De fet, el tècnic va aterrar a la roja el, després del Mundial de futbol que es va celebrar a Rússia i on l'equip també va quedar eliminat a la fase de vuitens. Mitjançant una "", Enrique ha consolidat una l'equip, amb el qual ha aconseguit la classificació per a dues Final Four de la UEFA Nations League i les semifinals de l'Euro 2020.L'asturià, que ha estatal capdavant de la selecció nacional de futbol, mai ha estat ben vist pels cercles madridistes, fins al punt que sovint se l'ha considerat unAixò ha comportat greus crítiques al voltant de la Selecció, sent la darrera la manipulació d'un àudio per part de la COPE per atacar-lo durant el Mundial Elde Luis Enrique està actualment, ja que ell mateix ha assegurat aquesta setmana que, si per ell fos, "es quedaria per sempre" a la Selecció. Una de les opcions més possibles és el retorn de l'asturià a la: darrerament ha sonat el seu nom per rellevar "El Cholo" al capdavant de l'. Cal tenir en compte la seva trajectòria, que com a entrenador ha estat al Celta, a la Roma i al Barça, on va triomfar amb un triplet històric.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor