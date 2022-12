El parlament del Perú destitueix el president Castillo després que intentés un cop d'estat

El Parlament del Perú haaquest dimecres el president,, després que hagués decretat la dissolució del legislatiu i la formació d'un govern d'excepció. Immediatament després del cessament, el mandatari ha estat detingut. Fa un any i mig, Castillo va arribar al poder després de guanyar unes eleccions ajustades contra la candidata conservadora. Des d'aleshores, el país no ha aconseguit recuperar una estabilitat que va perdre ja fa molts anys. En els darrers set, el Perú ha tingut cinc presidents.Castillo, un mestre d'origen rural, va arribar al poder com a candidat de Perú Libre, un partit d'. La seva elecció va ser vista amb esperança en una part dels sectors populars, però va topar des de l'inici amb l'oposició del Perú conservador. El dirigent, però, va ser incapaç d'estructurar un govern sòlid i donar confiança. El Parlament ha intentat destituir-lo en diverses ocasions, mentre elscomençaven a esclatar, esquitxant diversos membres del clan familiar (té dos nebots pròfugs) i la nació sud-americana començava a patir els efectes de lafruit de la guerra d'Ucraïna i s'estenia el malestar.L'oposició conservadora d'inici, els afers de corrupció, els continus canvis en el govern, amb el nomenament i destitució de nombrosos ministres i primers ministres, la decepció de molts que el van votar i un estil cada cop més autoritari han convertit la situació política en una. L'any 1992, un altre president elegit,, va donar un cop d'estat per perpetuar-se en el poder i s'hi va estar una colla d'anys. Fa un any i mig, Castillova derrotar la filla de Fujimori. Ara, paradoxalment, el líder procedent de l'esquerra revolucionària ha volgut emular Fujimori. Aquest cop, no li han donat temps.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor