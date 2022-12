Què és ChatGPT? La intel·ligència artificial capaç de mantenir qualsevol conversa

Què és exactament?

Com funciona?

Què permet fer?

La(IA) comença a tenir un rostre humà. Com a mínim, així és com un s'imagina al seu interlocutor quan parla pel, el nou mòdul de conversa en obert a internet capaç de mantenir qualsevol diàleg com si fos una persona de carn i ossos. Però no ho és. És un model d'intel·ligència artificial creat per l'empresa fundada entre altres per, amb l'objectiu d'ajudar amb qualsevol problema a tot aquell amb qui interactua.Sembla. Des de trobar errors amagats en un codi de programació de software impossible, fins a explicar la història del setge de Barcelona de 1713 i 1714 amb l'accent de la zona que se li demani. El seufins ara l'ha convertit en tot un fenomen de masses, fins al punt que està registrant problemes de saturació per l'allau d'usuaris intrèpids que volen conversar-hi.Si bé, es tracta d'unque ha adquirit la capacitat de dur a terme tota mena de: escriure literatura, desenvolupar programes informàtics i resoldre problemes matemàtics, per exemple. Treballa amb 175 milions de paràmetres i va aprenent a mesura que parla amb les persones, a partir de grans quantitats de text.Elde ChatGPT és molt senzill. Primerament, cal entrar a latot i que pot estar saturada. Després de crear un, és possible. De la mateixa manera que amb qualsevol altre mòdul de conversa, només cal interpel·lar-lo, escrivint al xat, com es faria si a l'altra banda hi hagués una persona. És aleshores quan la tecnologia comença a traspassar la barrera que la separa de la intel·ligència humana. La intel·ligència artificial està preparada perpossible i mantenir una conversa. Els grans resultats obtinguts per aquest programari, que pot semblar indistingible a parlar amb un humà, l'han fet molt popular a internet.L'eina destaca per la seva. Des de mantenir una simple conversa, fins a resoldre equacions matemàtiques, passant per l'escriptura d'articles i poemes o resoldre endevinalles. Pot escriure articles amb un màxim de caracters o paraules, elaborar guions de YouTube o Tiktok per explicar alguna cosa, a més de canviar de to -més informal o més seriós- i adaptar-lo a una regió concreta -com ara el castellà de l'Aragó.Més enllà de l'escriptura, però, el ChatGPT permet demanar-li línies de codi informàtic, comparatives, l'elaboració de llistes de pàgines web o eines, demanar-li consells sobre quin nou mòbil t'hauries de comprar o traduccions, entre d'altres. En definitiva, a aquest bot d'intel·ligència artificial pots demanar-li

