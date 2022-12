Forcen un aterratge d'emergència al Prat i 28 persones fugen de l'avió

Aterratge d'emergència a l'del. Aquesta matinada, al voltant de les 4.30 hores, un vol procedent dei que feia destí cap aha hagut d'aterrar inesperadament adesprés que es declarés l'emergència sanitària arran d'una dona que assegurava estar de part.La realitat és que la dona ha fingit estari que l'objectiu, com s'ha vist després, era que fins a 28 persones escapessin per les pistes de l'aeroport de la capital catalana. La dona que ha fet aturar la normalitat del vol ha estat traslladada a l', on s'ha comprovat que no estava dei ha estat detinguda per un delicte de desordres públics.En el moment en què el vol de la companyiaestava ai les portes s'han obert, aquestes 28 persones s'han escapat de l'en què en viatjaven un total de 228 passatgers. L’aeroport ha activat el protocol habitual, desplaçant a la pista dues patrulles de la, una de la policia espanyola i els serveis mèdics. Sen'ha aconseguit retenir a la meitat, 14. Cinc han estat retornats a l'avió perquè així ho han sol·licitat mentre que els altres vuit es troben en procés d'"". Encara es busca la resta.

