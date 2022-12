Almenys 70 ferits en l'accident entre dos trens de Rodalies a Montcada i Reixac

Que maco, a Montcada i Reixac es donen besitos els trens q arriben i els q encara no han marxat👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻

No en serio quina por pic.twitter.com/zknD0HNQqK — aida🌷 (@aidaperezz__) December 7, 2022

Dos trens dehan xocat aquest dimecres a primera hora del matí, a les 7.50 hores, prop de l'estació de, deixant almenys 70 passatgers ferits amb contusions segons les primeres estimacions del(SEM), malgrat que se'n desconeix la gravetat. El servei de les líniesestà interromput en els dos sentits.Renfe ha activat el protocol per aquest tipus d'incidents en col·laboració amb-que ha activat l'alerta deli el, que hi ha enviat 18 ambulàncies. Elstambé hi han enviat set dotacions per ajudar en l’evacuació dels trens, que ja ha finalitzat. No hi ha cap persona atrapada als combois.

