El Marroc, el mur d'Espanya al Mundial de Qatar

ha caigut davant deli s'ha acomiadat delde forma prematura. En la primera gran sorpresa de la ronda de vuitens de final, el conjunt marroquí ha superat el combinat deen en duel ajustat, no resolt fins a la tanda de penals, després de l'equilibri en els 90 minuts i el temps suplementari (0-0).han fallat els seus llançaments des dels onze metres, i l'exmadridistaha transformat el penal decisiu del Marroc amb un toc subtil.L'equip espanyol ha estat incapaç de marcar un gol al seu rival.Laha controlat la primera meitat del duel. Conduït per un mig del camp de composició blaugrana --, l'equip de Luis Enrique ha acumulat quotes de possessió, però sense obtenir-ne rèdits. En cap moment ha trobat els carrils interiors per filtrar accions perilloses. Només en una ocasió fabricada per-hàbil en la desmarcada-, Espanya ha inquietat la porteria de, porter marroquí del Sevilla. Gavi havia enviat la pilota al travesser en una jugada anterior, anul·lada per posició antireglamentària dedesprés d'una mala sortida de la defensa rival. Els marroquins, ambcom a principal argument ofensiu durant el primer temps, només han inquietaten accions a pilota aturada.Abans que Luis Enrique introduís modificacions, més enllà del quart d'hora de la segona meitat,ha provat fortuna amb un xut lateral que ben refusat per Bono. L'entrada dea l'eix de l'atac -en detriment d'Asensio, l'únic madridista de l'onze titular- ha aportat dinamisme al joc espanyol. Especialista en l'aprofitament dels espais, Morata ha buscat fortuna com a punta de llança del joc col·lectiu d', però no ha disposat d'ocasions clares. Dominadora també del segon temps, a la selecció espanyola li ha costat generar els espais per sorprendre la defensa marroquina. De fet, només a creat sensació de perill en jugades d'estratègia.Empès a laper l'equilibri de forces, el duel s'ha resolt en el temps de descompte. Luis Enrique ha activat les variants dels blaugrana, el jugador amb més gol que li quedava a la banqueta. El davanter del Barça, amb poc protagonisme en aquest Mundial -ha estat la seva segona participació en tot el torneig- ha partit de l'extrem esquerre i ha trepitja l'àrea, sense reactivar l'atac espanyol. L'oportunitat més clara l'ha tinguda el Marroc en un contraatac finalitzat per Cheddira, que Unai Simón ha expulsat amb el peu. Només, amb una rematada al pal en el darrer minut de partit, ha pogut desfer l'empat. Elshan acabat de liquidar Espanya.

