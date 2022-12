«Una nova era»: així s'explicaran els dos últims anys del Barça des de dins

📹 Et presentem...



A ningú se li escapa que els últims dos anys han estat uns dels més complicats de la història del. Humiliacions a la, l'adeu del millor jugador que ha trepitjat mai el, entrenadors que no han funcionat i un club a punt de la fallida esportiva i econòmica per una gestió nefasta de la junta directiva de. Tot això serà el que explicarà l'entitat blaugrana en un nou documental aAixí ho ha anunciat aquest dilluns el Barça, que ha publicat el tràiler del treball que es publicarà el 28 de desembre a la popular plataforma de sèries i vídeos en. Tal com ha detallat el club, en una producció de, es començarà al 14 d'agost del 2020, quan l'equip llavors entrenat percau humiliat a Lisboa per dos gols a vuit contra el Bayern de Munic.Laestarà formada per cinc capítols de 30 minuts cadascun i es repassarà com s'han viscut des de dins moments com la marxa de, l'última temporada i el dramàtic adeu de, el retorn dea la presidència, l'accidentada etapa dea la banqueta i l'arribada i la primera temporada de. Tot plegat acabarà amb la pretemporada d'aquest estiu protagonitzada pels nous fitxatges, especialment el de

