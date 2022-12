Antich es desmarca de la manifestació de l'ANC: «Òmnium no contribuirà a la confrontació»

El president d'Òmnium,, ha confirmat que contra la reforma del codi penal : "Òmnium no contribuirà a la confrontació entre el moviment independentista i a fer antipolítica". En una entrevista a La Vanguardia, també ha dit que, tot i que mantenen una relació "estable" amb l'Assemblea amb contactes pràcticament setmanals,Antich ha lamentat que el conjunt de l'independentisme està "en un cicle de desmobilització creixent" i de paràlisi que, a parer seu, no permet avançar. En el, el president d'Òmnium va defensar davant la plana major de l'independentisme incorporar noves veus a la cúpula independentista per superar l'actual tendència "autodestructiva" del moviment. Alhora, va criticar la dinàmica "populista o antipolítica", de la qual Òmnium se n'ha desmarcat, un missatge que va ser interpretat com una crítica a l'ANC. Un discurs que, per tot plegat, va acabar amb unaA la conversa amb el rotatiu, Antich també, tot i que ha matisat que "no dona resposta als 4.200 represaliats i tampoc a la necessitat d'afrontar la resolució democràtica del conflicte". En aquesta línia, ha exigit que el futur delicte de desordres públics agreujatsi ha explicat que ha mantingut converses amb ERC, Junts, la CUP i els comuns -que ja han anunciat que esmenaran la reforma- per evitar-ho."Tots reconeixen que no hi ha res tancat i ens confirmen que volen pressionar políticament perquè la proposta d'ampliació de desordres públics sigui esmenada", ha asseverat. Preguntat per ladel conflicte, Antich ha censurat que les mesures impulsades "són molt tímides i molt contradictòries" i que inclouen alguns elements que els hi generen "preocupació".

