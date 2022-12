Científics, empresaris i activistes reclamen impulsar grans projectes eòlics i solars a Catalunya

Un manifest signat per científics, empresaris i activistes pel medi ambient reclamen engegar d'una vegada per totes grans projectes d'energia eòlica i solar com a camí per accelerar la transició ecològica. La magnitud de la "crisi climàtica" actual fa urgent emprendre la transició energètica de manera immediata i "a gran escala", reclamen els signants. L'explorador de National Geographico el director executiu del consorci internacional Global Carbon Project,, són alguns dels integrants d'aquest manifest, des d'on aposten per superar el debat entre petites i grans instal·lacions i apostar per un model energètic "híbrid"."Malauradament,. Estem molt lluny de països de dimensió similar a la nostra com Bèlgica o Dinamarca, que amb menys sol tenen 6.000 i 8.000 MW de capacitat de producció fotovoltaica instal·lats; aquí en tenim 455 MW", alerta el document. En aquest sentit, es recorda que a l'Estat les energies verdes progressen "molt més ràpidament" i ja el 2021 es va generar un 46,7% de l'electricitat amb fonts renovables.Segons el manifest,"Malgrat aquest enorme endarreriment, el Govern de Catalunya s'ha compromès a fer possible una societat neutra en carboni el 2050, reduint el consum d'energia un 41% respecte al 2017 i obtenint un 97,5% de tota l'energia de fonts renovables", apunta el text. Això no obstant, els firmants avisen que per arribar als objectius fixats farà falta multiplicar per 33 la capacitat actual de producció solar i eòlica al país.El manifest, signat també per noms de l'empresa com la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona,, assenyala que laper a restringir la seva resposta el desplegament de les energies renovables a teulades i terrenys "marginals".. És el nostre deure proveir-nos d'energia amb els recursos renovables a l'abast i deixar d'exportar els impactes de la producció d'energia a altres llocs. Tenim l'obligació de crear un sistema energètic zero emissions en temps rècord".

