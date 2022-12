Intenta robar el cotxe dels Mossos d'Esquadra amb els agents al costat

Un individu intenta robar un cotxe delsa Barcelona amb dues parelles d'agents al costat. En un vídeo que corre per les xarxes socials, s'observa com un home aprofita que els policies parlen amb persones a l'exterior d'un local per apropar-se a un vehicle policial, aparcat al mig de la via amb la porta oberta, i entrar-hi.De seguida, un dels agents s'adona de la intenció de l'home i corre ràpidament al cotxe per treure'l. La resta de policies també s'alerten del succés i corren a ajudar el seu company. Ràpidament, apareixen reforços policials amb agents de paisà i uniformats, i aconsegueixen

