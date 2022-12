Mor Pelé, «O Rei» del futbol

Ha mort el ciutadà brasiler. Ha mort, una de les llegendes de la història del futbol i un dels millors jugadors d’aquest esport. "O Rei" ha perdut la vida aquest dijous als 82 anys després de setmanes ingressat en un hospital de, on se’l tractava delque patia des del 2021 i d’una infecció respiratòria que li havia agreujat la seva situació.La mort del mític davanter ha generat una gran onada de reaccions a les xarxes socials, que han remarcat la seva gegantina figura en el món de l’esport. Pelé va ser el primer referent futbolístic per a tres generacions d’afeccionats durant els anys 50, 60 i 70, per bé que mai va vestir la samarreta de cap club europeu. Encaixat en la història dels millors del futbol clàssic entre, reservà el seu talent per al, eldurant els dos darrers anys de la seva carrera, i, sobretot, per a la, on va conquerir tres Mundials.Cap altre jugador ha guanyat més Copes del Món que ell. Pelé va alçar la primera amb tan sols 17 anys, el 1958, i va repetir victòria mundialista el 1962 i el 1970. Mai ningú, tampoc, ha aconseguit guanyar-les amb tanta joventut. Pelé va liderar aquells equips que es van quedar en propietat el, la copa que aleshores es donava a la millor selecció del món i que després de les fites del Rei i companyia va canviar de disseny, que es conserva encara actualment.Pelé era famós i temut pels rivals per la, que unia amb una grani una. De fet, és considerat en el Llibre Guinness dels Rècords com el futbolista més golejador de la història amb 1279 gols anotats entre el 1956 i el 1977. Aquesta dada ha suscitat debats i comparacions amb altres cracs en els darrers anys atès que al brasiler se li comptaven els gols fets també en partits amistosos i no oficials.Després de retirar-se, va ser actor, cantant i ambaixador de diversos organismes vinculats a l’esport, la ciència, la salut i el medi ambient. L’any 1999 va ser distingit pelcom el “”, i un any més tard, va rebre el títol oficial de “millor futbolista del segle XX” després d’una votació feta per laLa revistali va concedir una Pilota d’Or honorífica el 2013, i fa dos anys va ser inclòs en el Dream Team històric d’aquest trofeu que mai va arribar a guanyar, ja que durant dècades només podien aconseguir-lo els futbolistes europeus. Pelé ha mort dos anys després quei set després que Cruyff, els dos majors cracs que el van precedir juntament amb, l’únic dels cinc millors futbolistes de la història que queda viu.

