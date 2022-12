El PSC exigeix el Hard Rock i pressiona per l'ampliació del Prat per aprovar els pressupostos

Turull qüestiona la "credibilitat" del PSC amb l'ampliació del Prat

Elvol un "compromís ferm" del Govern amb elen les negociacions pelsi veu "possible" incorporar l'ampliació dea les converses. La portaveu del PSC,, ha dit en una entrevista a l'ACN que hi ha temes que són una "condició" per a ells i pels quals reclamaran "un compromís inequívoc". Aquestes peticions poden xocar amb les, contraris a aquestes iniciatives i amb qui el Govern també negocia els comptes. Romero, però ha recordat que el grup de Jéssica Albiach només suma vuit diputats: "El seu pes no pot ser el mateix que el nostre".A la darrera reunió amb l'executiu de Pere Aragonès, els socialistes van parlar deque volen que tirin endavant. Un d'ells és el complex de turisme i oci que Hard Rock vol construir a Vila-seca i Salou , i que des del PSC demanen que es desencalli. En aquesta línia, Romero ha denunciat que "de vegades" el Govern "no és clar amb la voluntat de tirar-lo endavant" i, als socialistes, els resultariaUna altra qüestió que pot sortir a les negociacions és la B-40 o l'ampliació de l'aeroport del Prat, que va quedar paralitzada. "i la de la regió de sud d'Europa, que havia estat capdavantera i en els darrers temps ha perdut pistonada", ha raonat Romero. Si, finalment, aquest tema no acaba entrant a l'acord dels nous comptes, els socialistes creuen que el Govern l'hauria de tirar endavant igualment. I és que, segons ha recordat la seva portaveu, és un tema "aprovat al Parlament per àmplia majoria" i, per tant, considera que l'executiu "ho ha de tirar endavant encara que no li agradi i se senti".El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qüestionat la "credibilitat" del PSC pel que fa a l'ampliació de l'aeroport del Prat. "Que el PSC faci segons quines propostes quan hi ha incompliments i no hi ha voluntat de donar tota la potència...", ha dit en declaracions als periodistes i ha afegit que la negociació dels pressupostos amb el Govern es troba en una "fase molt incipient" i que encara els hi falta informació.Pel que fa a la petició del PSC per reclamar un "compromís ferm" per part del Govern envers el, Turullels socialistesde negociació dels pressupostos i ha refermat la defensa del projecte, el qual considera "molt important per a la projecció del país". Per contra, el secretari general de Junts n'ha criticat la "lentitud" i els "prejudicis ideològics" que han alentit el seu desenvolupament. A més a més, ha reivindicat el decàleg de propostes presentat per la formació al Govern aquest dimecres i ha apuntat que hi ha temes dels quals no n'han rebut resposta, com és el cas de la, amb el qual pressionen. Alhora, Turull ha apuntat que les converses amb l'executiu d'Aragonès continuaran "si és que volen continuar parlant amb nosaltres".Ara per ara, però, el Govern està centrat en la negociació amb el PSC, amb qui ha pactat una metodologia de treball per. Es tracta de salut, infraestructures, energia, indústria i coneixement, drets socials i educació i la reforma de l'administració i transparència. Això, segons els partits, hauria d'agilitzar les converses. En aquest sentit, Romero ha aprofitat per reclamar "unaperquè s'estan "generant desconfiances".Per exemple, hi ha temes en què la portaveu dels socialistes ha admès que no coincideixen amb Pere Aragonès, com ara la, en la qual els d'Illa volen "accelerar tota la reforma i la modernització que necessita". També les, una carpeta en la qual creuen que cal accelerar la inversió i generar energies netes per minvar la dependència de les fòssils. O en, on els socialistes ja han entregat les seves propostes, en les quals demanen que un 25% del pressupost del Departament vagi destinat a l'atenció primària. Aquesta mateixa petició l'han formulat els Comuns. "Falten metges, recursos i reobrir consultoris", ha desgranat Romero. Finalment, el PSC insisteix que no és moment de fer canvis en fiscalitat.

