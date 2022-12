Com valoren els veïns l'actuació del seu ajuntament en diferents àmbits?

Els partits ja escalfen motors per a unes eleccions municipals del maig vinent que seran claus. Especialment aquells que governen, esgotaran fins al límit legal per complir amb el programa i seduir potencials votants, però molts d'ells ja tenen una valoració formada de l'. I lal'ha volgut recollir en una enquesta massiva als municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació -excepte la capital-, el Dibaròmetre . Als següents mapa i gràfic es pot consultar algunes de les seves principals dades sobre lade cada govern local i en temàtiques concretes.Apareixen enaquells municipis on el govern local obté una nota superior a la mitjana i, en color, aquells que s'hi situen per sota (les puntuacions concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)El treball de camp d'aquesta gran enquesta ha tingut lloc entre el gener i l'octubre d'aquest any, amben total, uns 400 a cadascun dels 80 municipis de més de 10.000 habitants i 2.000 més als pobles més petits. La mostra per a cadascun d'aquests darrers, però, és massa reduïda i no permet individualitzar-hi resultats. Pel que fa als més grans, la nota mitjana de la gestió global dels consistoris frega el 6, tot i que n'hi ha alguns que la superen clarament, com els de(7,3),(7,2) i(7,1). I n'hi ha quatre que suspendrien: la(4),(4,6),(4,7) i(4,8).Malgrat tot, aquestes diferències de dècimes entre uns i altres municipis probablement queden dins el marge d'error propi de l'enquesta, la qual serviria per calibrar la percepció aproximada de la ciutadania i no tant una nota precisa. En aquest sentit, pel que fa a polítiques concretes, apunta a que els veïns de Vilanova i la Geltrú no estan massa contents amb l'(3), la(4,1) i la recollida d'(4,4), els de la Roca del Vallès no ho estan amb la conservació de(3,8), la(4,3) i l'(4,9), apreocupen les polítiques de creació de(3,2), asón crítics amb les polítiques de seguretat (3,4) i a, amb les d'accés a l'(2,8).L'enquesta també pregunta pels problemes més importants a cada municipi. El(a 29 municipis), seguit de prop per la neteja (25). I ja més lluny, el que més amoïna a algunes localitats és el manteniment de carrers (5), eli la circulació (4), el(3) o, fins i tot, en una ocasió s'imposa l'i, en una altra, l'. En alguns casos, a més, la problemàtica principal genera força consens, fins al punt que quasi la meitat dels enquestats dei Manlleu citen la seguretat ciutadana i el 40% dels d'coincideixen en la neteja.El pes concret d'aquelles problemàtiques amb un 5% de cites a cada municipi apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràficDe la mateixa manera, el sondeig permet conèixer la percepció dels veïns respecte el compromís dels respectius consistoris amb tres polítiques concretes que els últims anys han guanyat protagonisme. En el cas de la, els ajuntaments més implicats serien els de Palau-solità i Plegamans i, i a la cua quedarien els de Sant Adrià de Besòs i. Palau-solità i Plegamans també destaca en, en aquest cas junt amb la. Els pitjors en aquest camp serien Badalona i la Roca del Vallès.Apareixen enaquells municipis on el govern local obté un reconeixement superior a la mitjana i, en color, aquells que s'hi situen per sota (les opinions concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)Ara bé, més enllà d'aquestes valoracions, els veïns perceben que el municipi ha anat, durant l'últim any? En general, 43 localitats haurien empitjorat i 37 haurien millorat, situant-se la de Martorell com la ciutat amb, ja que un 80% la veu ara millor, en contrast amb un 75% dels mataronins que creuen el contrari del seu municipi. En general, però, els veïns estan força contents de viure on ho fan, però aquesta satisfacció és més matisada a Sant Adrià de Besòs,, Manlleu,o l'Apareixen enaquells municipis on hi ha una percepció de millora o una satisfacció de viure-hi superiors a la mitjana, i en color, aquells on aquestes opinions s'hi situen per sota (les dades concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)Una altra problemàtica actual copsada a nivell local és la forma amb què es desplacen els veïns per. En la immensa majoria de casos, els mitjans sostenibles són hegemònics, però en alguns la via més habitual són elsparticulars. A, de fet, només un 19% dels trajectes interns es fan a peu, en bicicleta, en patinet o en transport públic, així com també en són pocs a Corbera de Llobregat (34%),(37%), Palau-solità i Plegamans (47%) i(49%).Apareixen enaquells municipis on la via seleccionada és més habitual que la mitjana (no té a veure en si és sostenible o no) i en color, aquells on hi és menys comuna (les dades concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)

