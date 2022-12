Barcelona tindrà «taxa Amazon» l’any vinent: gravarà els paquets a domicili i no a punts de recollida

L'Ajuntament de Barcelona tindrà finalment una taxa per fer pagar a les grans empreses d'enviament de paquets l'ocupació de l'espai públic que fan amb el transport. Així, els pròxims mesos s'aprovarà la coneguda com a, ja que aquest és l'operador postal amb una facturació més important a la ciutat. La idea anunciada pel consistori és que, però que. Aquesta proposta calcula que l'ús que fan les empreses del sòl públic té un valor aproximat d', que és el màxim que es podria recaptar. I aquest conjunt econòmic es repartiria entre els operadors, segons el volum de facturació proporcional que tinguin i que l'Ajuntament els demanarà que notifiquin anualment.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha reivindicat que la taxa és "pionera a l'Estat i a Europa" i ha defensat que, desfent l'actual desigualtat entre les grans empreses de missatgeria i el comerç local. Alhora, es vol promoure "que cada vegada més anem a buscar els paquets a punts concrets de la ciutat i evitem tenir la ciutat plagada de cotxes i furgonetes", ha mencionat Collboni.La mesura arriba després de constatar el gran impacte de les grans plataformes de distribució. De fet, la regidora de Comerç i Hisenda, Montserrat Ballarín, ha detallat que hi ha "26 operadors postals" que quedarien inclosos en les empreses que haurien de pagar la taxa, i. Malgrat que la regidora socialista ha evitat donar els noms d'aquestes companyies, la que lidera el rànquing és Amazon.Unfacilitarà que el pròxim febrer s'aprovi la posada en marxa d'aquesta iniciativa, ha calculat Ballarín. Una proposta política promesa durant anys , encallada en el temps i que ha implicat almenys dos estudis, de la Universitat Carlos III i la UB, que han acabat d'orientar la proposta. Així, aquesta proposta només afectarà als operadors que tinguin una facturació pel transport de paquets superior a un milió d'euros a la ciutat de Barcelona. Una idea que parteix de la idea deal dels gegants del transport.[Aquesta notícia s'ampliarà]

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor