Infermers i personal sanitari se sumen a la vaga de metges del gener

Laconvocada per Metges de Catalunya pels pròximss'amplia a tot elinclosos. Així ho ha indicat la, l'entitat que agrupa una desena de sindicats d'infermeria i personal sanitari d'arreu del país.Laper lai leshan acabat amb la paciència dels professionals del sector, que volen aprofitar les negociacions dels pressupostos catalans per pressionar el Govern i aconseguir així la. En una roda de premsa aquest divendres davant la conselleria de Salut, representants de la mesa han demanat "" davant de la "situació límit que viuen els professionals de la salut a Catalunya".Entre les reivindicacions d'aquests sindicats,del personal delamb independència del prestador; establirentre professionals i usuaris i planificar les places sanitàries per donar resposta a les jubilacions dels pròxims anys i a altres necessitats.El sindicat majoritari d'infermeria,, no s'ha pronunciat sobre què farà durant els dies d'aturada. Donen marge a lesamb, peròa les mobilitzacions si hi veuen actitud passiva.Preguntat per si la situació a Catalunya es pot equiparar a la de la Comunitat de Madrid , el conseller de Salut,, ha assegurat que, així com el mètode d'afrontar-la. "No arribarem a una situació conflictiva", ha dit en una atenció als mitjans des del CUAP Casernes de Barcelona. En aquest sentit, el conseller ha indicat que des del Departament s'està treballant en els acords de conveni col·lectiu pel Siscat i l'ICS que ajudaran a "millorar les condicions econòmiques i laborals" dels professionals.

