Junts reclama 16.000 milions a l'Estat per afrontar el sobrecost energètic

ha reclamat, en les esmenes als(PGE) registrades al, un fons deper ajudar pimes i autònoms a pagar la factura elèctrica, i un altre deper socórrer els ajuntaments. Es tracta de la mesura que va anunciar dimecres la portaveu al Congrés,, quan va instar la ministra de Transició Ecològica,, a activar mesures de xoc per afrontar el pagament de les factures. En una roda de premsa aquest divendres a la Casa Rius de Barcelona, Nogueras ha advertit d'un "hivern molt complicat". El portaveu al, ha qualificat d'"impresentable" l'actitud de laper deixar empreses, autònoms i ajuntaments "sense les ajudes necessàries".En cas que el Senat aprovés les propostes de Junts, aquestes esmenes haurien de tornar al Congrés. En aquest sentit, Cleries ha deixat clar que el seu partit prioritzarà les seves iniciatives per tal que "se'n parli", al marge de si l'executiu deavala les esmenes o no.De fet, Cleries ja ha avançat que si la cambra espanyola no aprova les esmenes als pressupostos de l'Estat, Junts en tramitarà el contingut ja sigui a través deo amb mocions. "Això tindrà continuïtat", ha asseverat. "Ara toca estar al costat dels ciutadans i les administracions", ha subratllat Nogueras.A la roda de premsa també hi han assistit el diputat al Parlamenti la diputada i alcaldessa de Begues,, que han exposat les claus a la cambra catalana i al món municipal per pal·liar els efectes de la crisi energètica.En aquesta línia, Esteve ha alertat que els ajuntaments són "l'ase dels cops", i ha reclamat a l'Estat que els doni "un cop de mà" i els injecti els "fons necessaris per revertir el greuge". "Cal que el govern espanyol implementi mesuresper un fons extraordinari als ens públics, i garanteixi l'accés a l'energia elèctrica de tota la ciutadania", ha insistit.

