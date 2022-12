El novembre més càlid de la història a Barcelona

Les dades d'un novembre anòmal a l'Observatori Fabra Temperatura mitjana més alta: 15,2 ºC (anterior rècord: 14,7 ºC, 2020).

50% dels dies amb màximes superiors als 20 ºC i dos amb un pic de 23,3 ºC.

32 dies seguits sense ni una sola gota (del 7 d'octubre al 8 de novembre).

Només 7,6 mm de pluja, el 13% d'un novembre habitual (dels quals 5,6 en un sol dia).

Tardor climàtica (setembre, octubre i novembre) més seca de la història: 32,0 mm (anterior rècord: 51,4 ºC, 1981).

Any mòbil més sec de la història: 277,9 mm en els darrers 365 dies.

Costa molt trobar els adjectius adequats per descriure l'anomalia meteorològica del 2022. Alfons Puertas | Secció de Meteorologia de l'Observatori Fabra

Un dels novembres més càlids al conjunt del país

Nou: aquest novembre ha estat eld'ençà que es tenen registres a l' Observatori Fabra (1994-2022). Concretament, per primera vegada la temperatura mitjana ha superat la barrera dels. A més, s'ha viscut lamai vista: només 32 mm des del setembre.La–l'ACA ja ha decretat les primeres restriccions a l'AMB- persisteix. De fet, mai havia plogut tan poc en un any mòbil. En aquest sentit, en els darrers 365 dies han caigut menys de 280 litres. També és lades del 1914: 32,0 litres, pràcticament la meitat que l'anterior rècord que datava de fa més de quaranta anys.“Costa molt trobar els adjectius adequats per descriure l'anomalia meteorològica que ja s'allarga durant set mesos consecutius”, explica, observador meteorològic del Fabra. “Potser inèdit seria el millor per parlar d'un 2022 on ja acumulem tres rècords mensuals de temperatura càlida i tres segons llocs”, afegeix.Tot i que pràcticament no plou –després de l'episodi del 7 d'octubre es van arribar a acumular 32 dies sense ni una sola gota-, sí que es constata una importantamb la presència de núvols convectius que no descarreguen sobre terra. De fet, el 18 d'octubre es va arribar a produir una mànega.Tanmateix, quan aquesta inestabilitat acaba deixant precipitacions són molt minses: cinc dels sis dies amb pluja no es va arribar al litre per metre quadrat. Això sí, les vistes han estat espectaculars: amb albades de postal i albiraments de Mallorca inclosos.A banda del rècord a Barcelona també se n'han registrat en altres punts del centre i del sud del país. Destaca l'que, com el Fabra, disposa d'una sèrie més que centenària. En aquest punt, amb dades des del 1905, ha estat el novembre més càlid amb una temperatura mitjana de, dues dècimes per sobre del valor de 1947.Això no obstant, al conjunt del país el(SMC) considera tant o més càlids els novembres dels anys 2006, 2011, 2014 o 2020. Això sí, excepte l'Alt Pirineu, ha estat un mes càlid o molt càlid a la resta de regions del país.Només el massís dels Ports –on van caure més de 300 litres- i els observatoris més elevats del Pirineu occidental, amb més de 150, van registrar pluges importants. En canvi, la sequera es manté implacable a les

