La comissió del model policial punxa: només revisió del foam i cap control extern

El PSC i Junts, satisfets

ERC i la CUP assenyalen Junts

Els comuns aposten per eliminar el foam i crear un mecanisme de control "per llei"

Dos dels que havien de ser els eixos principals -la revisió dels projectils de foam i la creació de mecanismes de control extern- han quedat diluïts en una informe que, en termes generals, és poc ambiciós. La comissió ha acordatde foam -els SIR-X- i revisar aquest tipus d'eina d'ordre públic amb els vots de, lai els, i amb l'abstenció d', que sosté que eliminar els projectils de foam és irresponsable si no hi ha una alternativa eficient. En clau de control dels Mossos, PSC i Junts han frenat qualsevol mecanisme d'avaluació externa de les actuacions dels Mossos.La revisió del foam i la creació de mecanismes de control extern eren els dos eixos centrals de la comissió -demandes reiterades d'organitzacions pels drets humans com- i els acords assolits en aquest sentit són de mínims. Pel que fa als projectils, s'acorda revisar la seva substitució -qüestió que precisament havia de fer la comissió- i eliminar els més lesius. Mentre se segueixin utilitzant aquests projectils viscoelàstics, el Parlament insta la policia catalana a incorporar eines tecnològiques per geolocalitzar i registrar les actuacions amb vídeo i àudio per permetre la seva traçabilitat. El PSC, Cs i Vox hi han votat en contra. La comissió també ha aprovat altres mesures, que es portaran al ple per ser debatudes. També es prohibeix la tècnica del carrusel.Durant les votacions s'han evidenciat dos grups. D'una banda, ERC s'ha alineat amb el PSC a l'hora d'evitar la prohibició explícita del foam. Els republicans, que piloten per primera vegada el Departament d'Interior, sostenen que deixar els Mossos sense aquesta arma d'ordre públic sense una alternativa viable i que no sigui més lesiva és "irresponsable". Finalment, únicament s'ha acordat prohibir els projectils més lesius i revisar aquestes armes, sense més concreció, gràcies als vots de Junts, CUP i comuns. L'altre grup, pel que fa al control extern, l'han configurat PSC i Junts, que han bloquejat qualsevol opció de mecanisme al marge delo els Mossos.Una de les qüestions que tampoc han tirat endavant fa referència a les unitats d'. La CUP en proposava la supressió, extrem que no ha generat consens, però ERC tampoc ha aconseguit tirar endavant una de les seves propostes estrella: fomentar més rotació en unitats com lai l'. Aquesta idea va verbalitzar-la, ja fa mesos, l'anterior cap dels Mossos, Josep Maria Estela, en una entrevista a Nació, però tampoc ha tirat endavant. PSC hi ha votat en contra i Junts i la CUP s'han abstingut.Un punt controvertit durant la votació ha estat sobre les. La proposta de creació de mecanismes efectius per evitar aquest tipus d'identificacions policials -identificar algú pels seus orígens o raça- ha tirat endavant gràcies a l'abstenció del PSC, però Junts hi ha votat en contra. "No reconeixem que existeixi aquesta pràctica als Mossos", justifiquen fonts del partit.El portaveu del PSC,, ha expressat la seva satisfacció pel resultat de la comissió i ha constat el fracàs del departament que pilota Joan Ignasi Elena, així com d'ERC i la CUP. Durant el debat previ a la votació, ha defensat el model dels Mossos i l'ordre públic, i s'ha oposat a prohibir el foam o a crear mecanismes de control extern. El PSC també ha expressat la seva "confiança" en la comissaria general d'informació.Junts també ha sortit amb bones sensacions de la comissió. La seva proposta de revisar el foam i eliminar els projectils més lesius s'ha aprovat, i tampoc ha tirat endavant la creació d'un mecanisme extern de control, una proposta que el partit no considerava necessària. Durant el debat, la portaveuha rebutjat les interpel·lacions d'ERC, CUP i comuns per l'aprovació d'aquest mecanisme, i també ha defensat la substitució del foam per un mecanisme menys lesiu.ERC no surt reforçada de la comissió, perquè les seves propostes estrella -més rotació a la Brimo i control extern dels Mossos- no han tirat endavant. En un comunicat, han criticat l'aliança entre Junts i el PSC per frenar els mecanismes de control extern. "La societat no ho entendrà", sostenen els republicans, que també s'han aliat amb Junts a l'hora d'evitar la prohibició del foam. Durant el debat, Chakir el Homrani ha defensat fer una mirada "global" en els canvis als Mossos i no ha volgut parlar en concret sobre el foam.La diputada de la CUP i presidenta de la comissió d'estudi sobre el model policial del Parlament, Dolors Sabater, ha carregat contra Junts, a qui acusa d'haver bloquejat la creació d'un mecanisme de control extern. Només ERC, CUP i comuns hi han votat. "Que no ho hàgim aconseguit pel vot contrari de Junts és una cosa que la societat no podrà entendre", ha valorat Sabater. Durant el debat, Xavier Pellicer ha defensat que cal un mecanisme de control extern, prohibir el foam i també suprimir la Brimo i l'Arro.Des dels comuns, Marc Parès ha mostrat la seva "decepció" per lad'alguns grups per fer els canvis que requereix el cos a favor de dels "drets humans". "Parlar és molt fàcil però no hem estat capaços de ser prou ambiciosos ni prou valents per prendre decisions", ha lamentat. Ha defensat eliminar el foam i tècniques com el carrussel perquè sinó exercir el dret de manifestar-se a Catalunya, i ha interpel·lat directament a ERC perquè donin suport als canvis que proposen: "Siguin valents, tots tenim contradiccions quan governem, però hem de ser valents i responsables". I també ha interpel·lat a Junts perquè doni suport a què el Parlament creï per llei un: "És un element de mínims. S'haurien de repensar que no siguin capaços de votar una cosa tan bàsica", ha afegit.

