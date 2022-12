Retards de mitja hora o més a l'R4 entre Vilafranca i l'Hospitalet

Afectacions que poden superar els 30 minuts derivat d'incidència instal·lacions en Castellbisbal. Relació de trens Terrassa -Castellbisbal -Martorell, inicien i finalitzen el seu recorregut en L'Hospitalet. Relació Manresa - Vilafranca -Sant Vicenç de Calders recorregut habitual. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) December 2, 2022

Una avaria a Castellbisbal provoca, entre les estacions deConcretament, passa un comboi en aquest interval de temps entre Vilafranca i l'Hospitalet. Aquest problema tècnic està limitant la capacitat operativa a l'R4 de Rodalies, que només disposarà d'una via de pas en aquesta estació, segons ha informat Renfe.Per limitar i minimitzar l'afectació, provocant aquests retards de mitja hora, com a mínim, entre les dues estacions.Aquestaquest divendres al matí. Segons ha informat la mateixa Renfe, hi ha increments del temps de viatge de Martorell a Molins de Rei perquè se circula per via única. Tècnics d'Adif estan treballant en la reparació de la incidència.

