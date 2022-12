El 80% de les dones ha patit violència masclista durant la seva vida

El 68% de dones ha patit violència fora de l'àmbit de la parella

La meitat de dones han patit violència per part de la parella o exparella

També a la feina

Trencar amb la normalització de la violència

L'estructura de l'enquesta

El Departament d'Interior ha presentat aquest dijous els resultats de l'de l'any 2021, que constaten que la xacra de la violència masclista afecta la immensa majoria de les dones a casa nostra. Concretament, segons l'enquesta,. Pràcticament un 80% o, en altres paraules, vuit de cada deu dones. Aquest percentatge fa referència a la victimització global, és a dir, s'obté en resposta a una pregunta sobre si alguna vegada li ha passat algun fet que es considera violència masclista. En total, més de 9.500 dones han participat de l'enquesta.Aquest 79,3% inclou també la infància. A partir dels 15 anys, la xifra és del 77,4% i durant el 2021,, una de cada quatre dones. Si a aquestes xifres traiem els fets nous que s'han incorporat a l'enquesta d'engany (com ara comentaris o gestos sexuals), un 68,8% de les dones han patit violència masclista durant la seva vida; un 67,1% l'han patida a partir dels 15 anys, i un 21,7% n'ha patit l'últim any. Malgrat això, les dades també indiquen que una gran majoria de les conductes masclistes contra les dones no s'arriben a denunciar, tot i que les denúncies van augmentant.La majoria de les denúncies s'interposen contra la parella, però un 81,6% de les violències masclistes queden sense denunciar. Els principals motius són perquè les víctimes creuen que tindran molts problemes per recollir proves (un 26%), o perquè la violència que han patit -que prèviament han considerat que és violència masclista- no és prou greu per presentar denúncia (12,5%).Si ens fixem en la tipologia de la violència, en violència digital hi ha hagut un augment pel que fa a l'assetjament sexual per part de no parelles, però també -menor- per part de la parella. Un 28% de les dones afirmen haver-ne patit des dels 15 anys. A les xarxes socials -especialment a Instagram- hi ha hagut un increment de la violència masclista contra les dones. Aquest tipus de violència han pujat del 4,5% al 9,5% entre 2016 i 2022. També s'han incrementat les dones víctimes de publicacions o amenaces de publicacions de fotos o vídeos de contingut sexual, o també víctimes d'amenaces o insults. Un 1,5% de les dones ha patit violència a través de les xarxes en l'últim any, i un 13% n'ha patit durant la seva vida. En aquest cas, la violència també té un component "exemplificador" cap a la resta de dones.El tipus de violència que més pateixen les dones és la violència sexual. Més del 65% de les dones de més de 16 anys n'ha patit en algun moment. En aquest sentit, hi ha un augment de tres punts pel que fa als gestos o comentaris sexual, i un punt pel que fa a tocaments sense violència. En les relacions sexuals no volgudes hi ha un increment pel que fa a l'àmbit de l'exparella. La violència psicològica també és un problema important -inclou, per exemple, deixar de parlar, ignorar, o espantar a propòsit. Tots els tipus de violència han pujat, però destaca per exemple ridiculitzar o indultar la dona dins de l'àmbit de la parella o exparella també ha augmentat.Per franges d'edat, les noies joves són les que més pateixen violència masclista. També s'explica, això, pel fet que han après a identificar els comportaments masclistes millors que generacions més grans. Un 82,7% de les noies d'entre 16 i 29 anys han patit algun tipus de violència masclista durant la seva vida (incloent-hi la infància). En la franja de dones majors de 65 anys, un 50% n'ha patit.Fora de l'àmbit de la parella, el 68% de les dones ha patit violència masclista. Això vol dir que els agressors són homes que no són ni parella ni exparella de la víctima. En aquest àmbit, els agressors eren majoritàriament homes desconeguts o que acabaven de conèixer (un 37,4%) i la resta, casos en què l'agressor era un home conegut (62,6%). En cas d'intents de violació, en la meitat dels casos l'agressor era un home conegut per la víctima (48,8%).L'enquesta també indica que en l'àmbit de la parella -això inclou parelles actuals i exparelles-, la meitat de les dones de Catalunya han estat víctimes de com a mínim un fet de violència (52,2%). Durant el 2021, el percentatge va ser del 14,7%. Si diferenciem entre parelles i exparelles, un 14,5% de les dones que tenen parella han patit algun tipus de violència durant el temps de relació i gairebé un 8% n'ha patit el darrer any. Pel que fa a les exparelles, un 61% de les dones ha estat víctima en algun moment des dels 15 anys de violència per part d'un home amb qui havia mantingut una relació, i un 10,4% durant el 2021. Un 36,8% de les dones enquestades ha tingut por alguna vegada d'una exparella, i un 12,2% tenen por de la seva parella actual.A la feina, un 15% de les dones enquestades ha patit algun tipus de violència masclista des que tenia més de 15 anys. En aquest àmbit, les dones més vulnerables són les que tenen menys seguretat laboral. Així, aquelles dones sense contracte o amb contracte temporal pateixen més violència. I qui són els agressors? Majoritàriament, els agressors són principalment els caps o superiors d'aquestes dones, seguits del company de feina.Tal com ha explicat, directora general d'Administració de Seguretat (DGAS), l'enquesta es fa que fa cada cinc anys i la darrera va ser el 2016. Andolz ha volgut explicar que des de la DGAS es fan enquestes de victimització i les dades d'ara complementen les que ja va donar el 21 de novembre el Departament d'Interior. "L'enquesta de victimització pregunta a les dones quin tipus de fets han patit, i no té res a veure amb les dades policials", ha detallat.Aquest tipus d'enquestes serveixen per tenir una "fotografia més completa" de la situació i també s'ha d'entendre tenint en compte que les dones, ara, identifiquen millor què són violències masclistes. "Les agressions sexuals són les més visibles, però tenir aquestes dades ens permet fer campanyes de prevenció en altres àmbits on es pateixen micromasclismes o violències no físiques", ha explicat la directora., secretària de Feminismes, ha dit que els resultats de l'enquesta indiquen que les violènices masclistes són un problema social i polític "de primer ordre". "L'enquesta mostra que les dones identifiquem més i millor tots els àmbits i formes de violència masclista, i que no hi ha espais per a aquelles que neguen l'existència de violències masclistes", ha dit Pineda, que ha assegurat que aquest tipus de violències suposen una vulneració dels drets humans de les dones. "Les polítiques públiques a Catalunya han de garantir que les dones no pateixin violències masclistes", ha remarcat.Pineda ha insistit que les dones han trencat la "naturalització" de les violències masclistes, i això és perquè s'han fet moltes campanyes i polítiques per facilitar la identificació d'aquestes conductes masclistes. "Davant la conducta de la violència tenim la conducta del consentiment", ha indicat.També ha comparegut, responsable de l'enquesta i tècnica superior de la DGAS, que ha explicat que els resultats de l'enquesta recull molta informació i pregunta sobre molts fets, alguns de nous respecte edicions anteriors. La mostra compta amb una representació de 9.594 dones, la mateixa mostra que a l'Estat. L'enquesta s'estructura en quatre blocs i amb preguntes sobre una sèrie de fets provocats per un home que no és parella -conegut o desconegut, però sense cap relació de parella mai-; també es pregunta per les exparelles; per les parelles actuals; un quart bloc és per la infància o adolescència, fets que van passar fins que tenien 15 anys.Entre els fets que es pregunten hi ha des de comentaris sexuals, assetjaments a través de les xarxes, amenaces o insults, fins a agressions físiques o violacions. "Cada vegada anem assumint socialment més actituds que abans no consideràvem que fos violència", ha detallat Aguilera. L'enquesta inclou fets de caire psicològic, com ara mirar d'una manera concreta o trencar coses, i també es pregunta per fets concrets quan la noia era menor de 15 anys.

