Troben un mort penjat d'un arbre enmig de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra. Segons han avançat diversos mitjans locals de la capital catalana, el cadàver ha aparegut a la, aquest dijous al matí. Les primeres informacions contrastades pel Tot Barcelona apunten a un suïcidi. Ara per ara, els Mossos treballen a la zona dels fets.Aquesta mateixa setmana es va produir una altra escena de crònica negra a la capital catalana. Els Mossos encara investiguen la troballa d'un cadàver en un contenidor de l'de. Un drapaire va trobar una maleta amb un tors d’un home a dintre a la cantonada entre els carrers de Casanova i l'avinguda Roma. El drapaire es va dirigir a l’estanc on habitualment compra tabac i va avisar el botiguer, segons ha explicat la persona que regenta l’estanc a l’ACN.Tots dos van anar a comprovar-ho ali han alertat unaque passava. El personal mèdic va avisar els serveis municipals, que van alertar directament els Mossos cap a les 11.00 hores. L’aixecament dels'ha produït cap a les 13.30 hores. Els Mossos de seguida van acordonar la zona. Al contenidor, que era el gris, només hi havia lai una

