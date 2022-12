El compromís editorial de Nació

. Som un diari pioner de la premsa digital en català i el nostre és unde forma constant. No s'entendria que les empreses i els periodistes que en formem part ens en desentenguéssim, que no ens moguéssim per explorar totes les possibilitats que,, ens donen el canal digital i les xarxes socials.El 1996, quan el periodista de Vicfunda el diari, aleshores com a Osona.com , i en els anys següents, ser digital marcava la diferència. Ara no hi ha cap mitjà que no ho sigui. Els diaris d'arrel digital ja noque continuarà creixent en lectors i anunciants i fent passes en unamb la premsa de paper, la televisió, la ràdio i les noves plataformes.Ara, amb lideratge renovat i ja formant part del grup editorial del seu nou editor,es rellança amb nou disseny i nous productes, formats i continguts , però apostant pel que sempre l'ha caracteritzat: fer periodisme, fer-lo des de la proximitat i fer-lo també des del compromís ambi servint la nostra comunitat. Ho fem en un context de doble crisi, econòmica i també nacional, que assumim com un repte i que ens anima aI què podem oferir com a diari,editorialment?La informació és el motor editorial de. Elaborar-la de forma rigorosa, amb mètode imou els nostres periodistes. I la informació, analitzar-la i posar-la en context (saber) és la base per poder després opinar i fixar posició (creure). Unareforça la independència a l'hora d'informar. Volem fomentar al nostre país uni on pesin mésque les emocions, que sovint alimenten veritats alternatives, fake news o discursos excloents.Ens comprometem amb les nostresdes de la proximitat i des de l'aportació que pot i ha de fer el periodisme, que quan no té intenció acaba sent irrellevant. Ens comprometem amben un sentit ampli. Volem estar al costat dels que construeixen país, dels que emprenen i són actius i positius, dels que ensenyen i ens cuiden, i amb els. Som un diari, que creu en la plenitud de la llengua catalana i en estendre'n l'ús social, a Catalunya i al. Volem ser un actor en la seva normalització en el món digital.Ens mirem el món des de Catalunya, amb una mirada molt arrelada al nostre país però també. Volem ser el diari d'una societat i d'uni, per tant, amb capacitat d’acollir, d’integrar i d’entendre noves realitats que sumin.Som un, totes les realitats hi han de tenir cabuda sense entregar-se ade cap col·lectiu i fent-ho amb una mirada propera, honesta i justa. Ens agrada buscarinteressats en temes com l'impacte delo la, donar protagonisme a lesi als testimonis, entrevistar als que tenena fer iamb informació de qualitat i singular, i també amb dades.. És el que hem volgut fer, amb encerts i errors, al llarg de la nostra trajectòria i el que continuarem intentant cada dia, ara amb un format més atractiu i actual, i que ens ofereix més possibilitats per

