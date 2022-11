Explosió d'una carta bomba a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid

Alerta a l'd'. Unaha explotat aquest dimecres al matí a la seu del govern ucraïnès a l'Estat deixant almenys una persona ferida. Tal com ha explicata partir de fonts policials, agents de seguretat ciutadana de la policia espanyola es troben al lloc dels fets, situat al número 52 de laL'única certesa confirmada a hores d'ara és que l'ambaixada ha enviat l'avís a la policia espanyola per l'd'un sobre. Laja treballa per esclarir els fets mentre que elsi els gossos de la policia investiguen les instal·lacions de l'ambaixada per descartar més explosions.Posteriorment, l'Agència Efe ha explicat que el ferit és un treballador de l'ambaixada ucraïnesa que tenia la carta prop quan ha explotat i que ha anat de propi peu a l'de Madrid. La zona ha quedat acordonada a l'espera que s'esclareixin els fets.

