Menys IRPF i revisió a la baixa de successions: les demandes de Junts per negociar els pressupostos

Sobirania i procés constituent

Elja coneix els detalls de la proposta deper negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. La formació que lideren, que s'ha citat amb l'executiu a partir de les 12.30, ha preparat un document deen el qual desgranen els plantejaments vinculats als comptes per a l'any vinent, que estan a punt de ser aprovats en el consell executiu. Entre les mesures fixades hi destaquen les que tenen a veure amb la fiscalitat, en concret amb l'i l'impost de, que van en la línia del que ja es va aprovar en el congrés celebrat al juliol a l'Hospitalet de Llobregat . La supressió de l'impost de patrimoni -també validada en la ponència- no s'ha inclòs perquè l'equip implicat -Jaume Giró, Albert Batet, Mònica Sales, Joan Canadell, Jordi Cabrafiga i Jordi Munell- va estimar que seria rebutjada.En aquest sentit, es proposade l'IRPF -de 0 a 12.450 euros- del 10,5% actual al 10%, així com també deflactar tots els trams d'aquest impost un 3,5% per "ajudar les famílies a pal·liar la inflació". Amb aquest objectiu també es planteja incrementar elsi familiars de l'IRPF un 7,5%. Pel que fa a la revisió de l'impost de successions, es tracta de "revisar-lo" per arribar "durant els propers anys" -no es concreta quan- i de manera "progressiva" a la reforma que es va fer el 2011, ambcom a president de la Generalitat, tot i que finalment va acabar fent marxa enrere. Es tractaria, per tant, d'acabar en un escenari en què es bonifiqui al 99% les adquisicions per causa de mort en familiars de primer grau, és a dir, en pares, fills i germans. També s'aposta per protegir fiscalment les empreses familiars per "permetre la seva continuïtat" amb unaque arribi al 99%.Segons fonts de la formació, la deflactació del 3,5% combinada amb l'increment del mínims personals faria que es deixessin de recaptar, però igualment se'n sumarien 426 addicionals. Es tracta d'evitar la "sobrepressió fiscal", com defensa la formació. L'executiu, per ara, encara no ha tancat cap acord pels comptes -les reunions més avançades són amb els comuns-, tot i que ERC confia en tenir-ne algun a finals d'aquesta setmana. El PSC va ser inclòs ahir oficialment com a possible aliat per part del Govern . El president de la Generalitat,, va pressionar ahir els grups amb qui s'està parlant: "Els serveis socials necessiten pressupostos" El reforç ideològic que promou Junts des que va deixar el Govern es plasma en el punt número set, centrat en la seguretat, que diu el següent: "Davant la greu problemàtica que generen lesd'immobles, demanem solucions eficients". Es tracta de crear una unitat específica d'actuació del cos deper "dissuadir i pal·liar" aquestes ocupacions. Aquesta unitat hauria de tenir una dotació pressupostària. Pel que fa a grans projectes que Junts sempre ha defensat, com és el cas delal Camp de Tarragona, la formació reclama "avançar sense dilacions innecessàries" amb el projecte i aprovar el pla director urbanístic abans que acabi l'any. La xifra que es demana per actualitzar l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) és un increment del 8,7%, set dècimes més del que ha pactat el Govern En clau de, Junts reclama a la Generalitat que es prepari per recaptar tots els impostos a través de l'. Tal com es va aprovar en una resolució al debat de política general, s'insta l'executiu a encarregar un estudi dels nivells de dependència econòmica mútua entre Catalunya i l'Estat, i també analitzar els diferents escenaris pressupostaris i fiscals si no hi hagués dèficit fiscal. En un dels últims punts s'hi reclama "posar les bases organitzatives per la preparació d'un eventual procés constituent" per assegurar la participació de tothom.Pel que fa a l' escola concertada , la demanda és "revertir presssupostàriament l'infrafinançament" i "consolidar" en aquesta partida la despesa efectivament executada en els anteriors exercicis, sense "perjudicar" l'escola. També es demana actualitzar i incrementar els preus dels mòduls de la concertada undesprés de "molts anys acumulats" i per fer front a la inflació i increment dels preus de l'energia. En relació al català, Junts fixa en 80 milions d'euros els recursos per al foment i l'impuls de la llengua. El Govern va presentar ahir un centenar de mesures per revertir la davallada en l'ús social del català . També s'insisteix en augmentar el pressupost de la(CCMA), el(CAC) i l'(ANC) en 80 milions d'euros entre tots tres.

Decàleg Junts-Pressupostos by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor