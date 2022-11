Collboni erigeix el PSC com a partit «central» i obre la porta a pactes amb ERC i Junts

Adeu a les superilles

Les enquestes porten bones notícies per al PSC. El partit passa una etapa dolça i espera recollir els fruits a les properesprevistes pel mes de maig. Tant és així que el candidat per Barcelona,, ja es veu a ell mateix com a alcalde i per això comença a dibuixarper aconseguir-ho. "La ciutat s'ha de construir i reconstruir amb consensos, diàleg, i acords. El PSC és el partit central amb", ha dit aquest dimecres durant una conferència a Nueva Economia Fòrum, arropat per membres del seu partit però també per convidats d'ERC i Junts.Les preguntes dels assistents han volgut incidir en aquesta qüestió. Qui és més fiable? Amb qui confia per aprovar els pressupostos? "Vull confiar amb ERC i Junts", ha contestat Collboni, que també ha insistit -quan ha estat preguntat sobre amb qui pactarà si té prou força després de les eleccions- que elssón els partits que vol en l'equació. Després d'afirmar-ho, però, també ha volgut marcar perfil: "Si soc escollit alcalde,i tindré un govern progressista, perquè pertanyo a un partit socialdemòcrata", ha declarat.Encara falta mig any per a les eleccions, però el PSC ja està marcant tota la distància possible amb l'alcaldessa Ada Colau. Una distància, però, que no pot ser abismal. Per això els dos socis ara fan equilibris per mantenir viva la coalició en els mesos que falten. Així, Collboni ha posat en valor l'entesa entre els comuns i els socialistes, un, però ha apostat per un futur marcat per "" impulsada per "una majoria suficient". "La decisió serà avançar o retrocedir. L'estabilitat o més embolic. Sentit comú o més improvisacions. La Barcelona del sí o del no", ha declarat, contraposant el seu projecte amb el de Barcelona en Comú.També ha assegurat que si arriba a l'alcaldia,impulsat per Colau. "Estic a favor de pacificar i reduir la contaminació a la ciutat. Però les grans transformacions s'han de fer pas a pas", ha declarat l'alcaldable del PSC i actual primer tinent d'alcalde, que ha: "No crec que la pacificació sistematitzada a tot l'Eixample sigui viable a la ciutat".L'aposta de Collboni en clau urbanística és una altra. Passa per recuperarde l'Eixample: "És la forma més coherent, orgànica i natural per recuperar el verd urbà". Aquesta aposta és la que el líder del PSC a la ciutat veu més "coherent amb el llegat" d'Ildefons Cerdà, que volia que els interiors d'illa "fossin jardins". "L'especulació del franquisme va aconseguir convertir-ho en altres coses", ha lamentat, per insistir així que recuperar-ho serà la seva prioritat.També ha marcat perfil amb la seguretat. Ha remarcat que amb l'arribada del PSC al Govern han canviat moltes coses, com que el balanç final del mandat sigui la incoporació de 1.000 agents de la Guàrdia Urbana més. També ha aplaudit que amb la seva gestió el "" de l'inici del mandat o les bicitaxis estiguin "practicament desapareguts". En aquest sentit, ha destacat que quan depèn de Barcelona, ho poden gestionar, però no quan depenen de la Generalitat: "L'actuació d'Interior ha estat d'una alta incompetència", ha afegit.

