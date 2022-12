​L'hospital que ha convertit un bosc en espai terapèutic

Un bosc que ja és accessible

Hem integrat el bosc com una eina terapèutica més. Josep Maria Padrosa | Gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

Un nadó, un arbre

Acció de la campanya «Un nadó, un arbre» al bosc dels Tres Roures. Foto: Martí Albesa

van de bracet. De fet, cada vegada més s'aprofiten els ecosistemes de qualitat amb finalitats terapèutiques. En són ben conscients a l', on fa anys que exploren aquest camp i que han convertit unadjacent al centre sanitari com "una sala més".El centre hospitalari, inaugurat fa vuit anys, està en un. A tocar del pla de Sant Andreu i als peus de Sant Miquel del Mont, des de les mateixes sales d'espera es pot veure la gent passejant o fent esport. Amb aquest escenari, és normal que s'aprofités l'oportunitat d'aprofitar el bosc dels, no només com a espai de descans sinó també per activitats terapèutiques.Malgrat que des de fa dos anys l'hospital ja utilitza el bosquet, enguany s'hi ha fet un pas més i ara ja és. Des del juliol s'han estat fent obres de millora en els accessos per tal que l'espai fos més amable i integrador. D'aquesta manera, tots els pacients de l'hospital podran gaudir de l'espai i el centre podrà desenvolupar-hi més activitats.En concret, les obres de millora del bosc han consistit ai una part de l'interior del bosquet amb sauló sòlid per facilitar el pas de cotxets, cadires de rodes i caminadors. A més, tambéconstruïts amb acàcies, espècies invasores del bosc. També s'han passat de manera soterrada cables elèctrics i de fibra per poder traslladar, si és necessari, equips electrònics al bosquet. Tots aquests treballs han estat finançats, principalment per la Diputació de Girona (50%) i també han comptat amb la col·laboració del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l' Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa En declaracions a, el gerent de l'Hospital d'Olot,, es mostra satisfet del rendiment que dona l'espai natural: "És una sala més. No tots els hospitals estan situats com ho estem nosaltres. És un espai molt singular amb molt poca intervenció. És una oportunitat que tenim aquí a Olot i que hem de mantenir".Padrosa també destaca que el bosquet aporta beneficis terapèutics als pacients i permet fer una tasca de sensibilització: "Conceptualment, ens permet que a la gent de llarga estada els hi puguem oferir sortides planificades a fora.sobre la preservació del medi ambient. És un conjunt de coses beneficioses per a tots".Les millores a la zona continuaran el 2023. Durant el primer trimestre de l'any que ve es pretén impulsar la senyalització del bosc. S'instal·laran recomanacions, normatives d'ús i informació de la fauna i la flora de l'espai en tota mena de formats (àudio, llenguatge Braille o pictogrames).El bosc els Tres Roures de l'Hospital d'Olot és un espai natural que des del 2020 el centre utilitza per a. El propietari de l'espai va cedir-lo a l'Ajuntament i de seguida el centre hi va veure possibilitats. Una de les més conegudes és el projecte " Un nadó, un arbre " que convida totes les famílies que han tingut un fill al centre a plantar un arbre al bosquet. Per altra banda, el Servei de Rehabilitació-Logopèdia també hi faamb dificultats comunicatives. Durant els estius també s'hi ha dut a terme classes de preparació al part i al postpart, a més de reunions d'equips mèdics.Pel que fa a les activitats, Padrosa assegura que cada vegada més serveis del centre veuen funcionalitat al bosquet: "Espero que es vagin engegant activitats. Ja s'hi ha fet reunions i sessions d'alguns equips. Penso que aniran sortint aplicacions, però sí que ho hem de fer amb precaució perquè tampoc són moltes hectàrees". De fet, el bosc dels Tres Roures és un espai únic, ja que està format per roures pènols (Quercus robur), una espècie que no és habitual a casa nostra, sinó que solen viure al centre d'Europa, ja que necessita un clima humit i sòls rics.

