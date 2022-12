​La comarca que aposta per les depuradores fotovoltaiques

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

L'energia solar a les depuradores d'Osona, en dades

Centelles (desembre 2021) | 192 plaques | potència: 103,7 kW | % autosuficiència: 25%



Taradell (gener 2022) | 86 plaques | potència 38,7 kW | % autosuficiència: 18%



Vilalleons (previsió: desembre 2022) | 8 plaques | potència 36 kW | % autosuficiència: 161%



Manlleu (previsió: 2023) | 506 plaques | potència 225,2 kW | % autosuficiència: 25%



Vic (previsió: 2024) | 1.154 plaques | potència 435,6 kW | % autosuficiència: 13%



Tona (previsió: 2024) | 205 plaques | potència 11,7 kW | % autosuficiència: 33%



Torelló (previsió: 2024) | 225 plaques | potència 101,3 kW | % autosuficiència: 13%



Prats de Lluçanès (previsió: 2023) | 88 plaques | potència 37,8 kW | % autosuficiència: 30%



Folgueroles (previsió: 2023) | 140 plaques | potència 60,2 kW | % autosuficiència: 58%

El cost de l'energia es triplica

Depuradores d'Osona ha passat de pagar una factura elèctrica d'1 milió a 3,5 milions d'euros anuals

Lestenen com a objectiu sanejar les. Són uns processos energèticament intensos que, ja abans de l'actual escalada de preus, representessin en casos com Osona el 30% dels costos. Depuradores d'Osona , l'empresa mixta que gestiona les instal·lacions de sanejament a la comarca, va situar la qüestió energètica com una de les prioritats del seu pla energètic fins al 2025. “Estalviar energia en els processos i cobrir part de la demanda elèctrica amb renovables és bàsic”, explica el gerentEn ser instal·lacions a l'aire lliure i sense ombres, es va apostar per generalitzar l'ús d'energia solar fotovoltaica. Els plans de l'empresa i del Consell Comarcal impliquen actuar a deu depuradores, entre les quals les poblacions més grans com. L'objectiu mínim és subministrar el 20% de la seva energia, però en casos com–ja en servei- s'arriba fins al 30-35% a l'estiu.La inversió global és d'1,63 milions d'euros i s'acabaran instal·lant un total de 2.600 plaques amb una potència 1.117 kW. L'estalvi anual d'emissions de CO2 s'enfila fins a les 514 tones.En ple procés per implantar energia solar fotovoltaica l'electricitat s'ha disparat. Ha passat de representar uni d'una factura global d'. “Estàvem pagant el kWh a 44 euros i ara ho fem a 232”, destaca el gerent de Depuradores d'Osona.L'aposta per l'eficiència energètica i les renovables és una qüestió ambiental, però Gil Casanovas també admet que “ajudarà a rebaixar la factura”. Si l'objectiu mínim és el 20% d'autosuficiència, laserà la depuradora de Vic on, actualment, la valorització dels gasos procedents de la digestió dels fangs ja els permet arribar a cobrir el 50% amb cogeneració. El projecte fotovoltaic –ja redactat- els ha de permetre arribar al 70% i una futura plataforma de fangs –per tractar aquest subproducte de totes les EDAR d'Osona- arribar a l'També es pretén assolir el 100% de l'energia elèctrica consumida en instal·lacions petites com les de. En aquest darrer cas, tanmateix, les plaques solars no es podran instal·lar a la mateixa depuradora. Es dona la circumstància que algunes de les plantes encara estan en sòl no urbanitzable i això provoca que hagi de ser Urbanisme qui ho autoritzi. En el cas del petit municipi del Lluçanès, de fet, s'acabarà optant per situar les plaques en un edifici municipal i des d'allà connectar-ho fins a la planta.

