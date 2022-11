L'Iran amenaça de torturar les famílies dels futbolistes de la selecció per no cantar l'himne

El govern dehauria amenaçat elsde la seva selecció de futbol que participa en el Mundial de Qatar amb, després que la setmana passada es neguessin a cantar l'himne nacional en el partit inaugural contra Anglaterra. Ho han revelat fonts citades per la cadena de televisió estatunidencaAquesta persona ha ressaltat que, després del citat moment, alguns membres de lavan demanar tenir una reunió amb els jugadors, trobada en què se'ls hauria amenaçat de fer mal al seu nucli proper tant si continuaven sense cantar l'himne com si se sumaven d'alguna manera a les protestes contra les autoritats. De fet, en el pròxim partit que van tenir, que va ser contra Gal·les i va acabar amb victòria iraniana, van cantar-lo.La CNN també ha revelat que la seva font es dedica a supervisar les agències de seguretat iranianes a Qatar pel Mundial. Precisament per això, ha pogut corroborar que "hi ha un gran nombre d'oficials de seguretat de l'Iran a Qatar recopilant informació i vigilant els jugadors". En aquest sentit, ha manifestat queabans del partit contra Anglaterra, però quan va veure que es negaven a cantar l'himne, van arribar les amenaces. Així, ha ressaltat que, seleccionador de l'Iran, va mantenir una altra reunió amb membres de la Guàrdia Revolucionària després de les suposades amenaces. No obstant això, no han transcendit més detalls sobre la trobada. Queiroz, de nacionalitat portuguesa, va defensar que els jugadors iranians puguin protestar durant el Mundial, sempre que s'enquadri en les regulacions de la FIFA.D'altra banda, ha assenyalat que "durant l'últim partit contra Gal·les,entre els seguidors". Per al pròxim partit contra els Estats Units, les autoritats planegen incrementar significativament el nombre d'actors per arribar a "diversos milers", ha ressaltat la font. Un enfrontament que, de fet, tindrà lloc després que els mitjanshaginen suport a les manifestacions per la mort sota custòdia de Mahsa Amini, detinguda per suposadament portar mal posat el vel.En aquesta línia, un assessor legal de la Federació de Futbol de l'Iran ha anunciat que presentarà una queixa davant el comitè ètic de la FIFA, mentre que la federació estatunidenca ha confirmat que l'eliminació de l'emblema de la bandera iraniana ha estat intencionada i un gest de "suport a les dones a l'Iran que lluiten pels drets humans bàsics".Durant la jornada d'aquest dimarts, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat queen el qual suposa el primer balanç oficial des de l'inici de les mobilitzacions. La xifra és inferior a la facilitada per algunes ONG, que apunten a més de 400 morts a causa de la repressió per part de les forces de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor