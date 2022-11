El PSC i els comuns allunyen un acord immediat pels pressupostos

El Govern d'ERC vol arribar a unaquesta setmana amb els grups de l'oposició que participen de la negociació dels pressupostos, segons va dir dilluns la portaveu dels republicans, Marta Vilalta. Però els possibles socis no ho veuen viable, a hores d'ara. Com a mínim així ho han explicitat aquest dimarts el. El dilluns, el trio de socis ja va augmentar la pressió perquè l'executiu acceleri les trobades pels comptes. En paral·lel, el Govern continua mantenint que els socis prioritaris són Junts i comuns, però ja hacom a soci prioritari per aprovar els comptes.Des del PSC, però, encara no en tenen prou. La portaveu parlamentàriaha instat el president Pere Aragonès a "explicitar" que vol el suport dels socialistes per aquests comptes. Així ho ha demanat en roda de premsa des del Parlament aquest migdia, i també ha allunyat un possible acord a finals de setmana: "És una mica complicat.. Avui és dimarts, no hem començat a entrar en detall ni iniciat cap negociació encara. És difícil que en quatre dies es pugui tancar", ha declarat.El PSC fa dies que posa dues demandes sobre la taula. La primera,per part del Govern sobre els pressupostos. La segona, que Aragonès clarifiqui si els vol o no en l'equació: "Volem el compromís d'Aragonès", declara Romero. Pel que fa a la documentació, els socialistes reconeixen que han rebut nous documents, que esperen abordar en unaamb el Govern. "Hem rebut la documentació. No és tota la que demanàvem. En la reunió d'aquesta tardaen dades presupostàries", ha sostingut Romero.Des d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha considerat "inviable" i "complicadíssim" arribar a un acord de pressupostos amb el Govern aquesta mateixa setmana . Els comuns refreden la possibilitat de tenir una entesa en breu perquè falten "carpetes clau" per a obrir, com ara un "rescat de la sanitat pública" i un pla de xoc social ded'euros. "Si el que vol el Govern és arribar a un acord el divendres, ens hem de tancar a negociar", ha afegit Albiach, que no entén per què no es reuneixen aquest mateix dimarts. Després de la reunió de dilluns a la tarda, està previst que mantinguin una nova trobada dimecres, on l'executiu els farà retorn sobre, els tres eixos que han abordat fins ara.Albiach ha avisat queencara que l'executiu els "pressioni" per arribar a una entesa divendres. I ha dit que l'acord "està lluny": "Dir el contrari seria mentir". La líder dels comuns ha lamentat que fins que el seu grup no va posar damunt la taula les propostes, no van entrar a una negociació real amb ells. També ha dit que la responsabilitat de fixar el calendari per a tenir pressupostos recau en l'executiu i que, si fos per ells,

