Colau desafia Ayuso: l'acusa de mentir i l'anima a discutir sobre les polítiques de Barcelona

"Mensaje de Ada Colau a Isabel Díaz Ayuso"



Ayuso té el mal costum de mentir i parlar malament de Barcelona. La convidem a discutir qualsevol dels temes que es tracten en aquest vídeo. pic.twitter.com/F87IuWRXFM — Barcelona En Comú (@bcnencomu) November 29, 2022

L'alcaldessa de Barcelona,, ha portat a l'evidència definitiva la cantarella que portava temps arrossegant de manera lateral en les seves darreres compareixences públiques: Isabel Díaz-Ayuso , per rebatre els comentaris de la representant del PP sobre la capital catalana. Així, aquest dimarts Colau ha obert definitivament la veda amb un vídeo que demana que es faci córrer perquè arribi "el més aviat possible" a Ayuso. En el missatge, acusa la presidenta de Madrid deTot seguit, l'alcaldessa reivindica les notícies que situen Barcelona al capdavant de les grans ciutats de l'Estat en la reducció de l'atur i com a, també. "Són dos temes interessants, però crec que és curiós que la senyora Ayuso no parli d'ells i m'encantaria que s'hi sentís interpel·lada i volgués discutir d'aquests temes", clou.Amb un vídeo en castellà publicat a les xarxes, Colau desferma la crítica contra la política del Partit Popular. Després que darrerament assegurés que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es plega a les intencions de la presidenta de la comunitat autònoma, ara la líder de Barcelona en Comú denuncia que a. Així, entre els col·lectius que haurien patit les desqualificacions de la presidenta de Madrid, Colau menciona "els metges, els mestres, els llogaters, els taxistes" i també "la ciutat de Barcelona" tot vinculant-la a la "decadència".Durant la defensa de la seva obra de govern, l'alcaldessa ha mencionat projectes de caire social com el dentista gratuït per a persones pobres, l'ampliació de les beques menjadors o el psicòleg gratuït.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor