​Cada català llença 22 quilos de roba a l'any (i només en recicla 2,3)

Miki Núñez i Isaac Peraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Foto: ARC

Deixem elenrere i ja tenim Nadal a la cantonada. Setmanes de consum –i de consumisme- i de generació de residus . També en l'àmbit de laon, en plena onada de la fast fashion, cada catalài només en recicla 2,3.Precisament, l'impacte d'aquest sector va protagonitzar l'acte central de la 14a Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR). Va consistir en una acció a la clariana del parc de les Glòries amb dues tones de roba procedent de la recollida selectiva.Es va crear unque al·ludia als 22 kg de residus tèxtils que cada persona genera anualment, dels quals 20 kg, el cercle gran, amb una circumferència de 14 metres de radi, és el que va a abocador o incineradora i no es recicla. El cercle petit, que va conformar el penjador, representa els 2,3 kg que es recullen selectivament. La representació va anar acompanyada d’activitats educatives que oferien alternatives per allargar la vida útil de la roba.Una de les iniciatives per solucionar-ho és el Pacte per la Moda Circular , un acord voluntari entre institucions i empreses de les diferents baules de la cadena de valor tèxtil de Catalunya per facilitar la incorporació de mesures de circularitat, l’impuls de projectes col·laboratius i la millora de la competitivitat del sector.En l'acte central de la Setmana Europea de Prevenció de Residus hi va participar el popular cantanton va anunciar que en la propera gira. “Ara podré ser més coherent amb mi mateix”, va explicar el cantant i presentador d’Eufòria, que va admetre que la seva feina el fa consumir més roba de la que li agradaria. Es tracta d'una acció simbòlica –la primera del cantant en el marc del Pacte per la Moda Circular- dirigida especialment a, director de l'(ARC), per la seva banda, va exposar que és imprescindible i evident lluitar contra el canvi climàtic: “Primer hem de pensar més en el que consumim i en què comprem, i després saber com poder donar-li a la roba una segona vida”.

