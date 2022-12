Ja sou al nou Nació

Un projecte amb la mirada oberta

L'usuari, al centre

Aquest dijous, els i les que heu aterrat aus heu emportat una gran sorpresa. El principal diari digital en català ha canviat el seu format de forma radical. L'aposta per noves narratives audiovisuals i sonores, el protagonisme del directe i el llançament d'una incipient família de newsletters són només algunes de les novetats.Destaca també el naixement de dos nous canals:, orientat a cobrir els canvis econòmics i socials derivats de l'emergència climàtica, i, dedicat a la cultura digital. Els nous canals se sumen a Criar.cat , la comunitat de criança de Nació, que ja ha superat els 100.000 usuaris únics mensuals i s'ha consolidat com un espai de referència., amb una marca establerta i amb 26 anys d’història, abraça el camí de la innovació que demana un sector que conviu avui amb les grans empreses tecnològiques. Canviem per avançar amb vosaltres (la nostra audiència) en els nous hàbits de consum i oferir-vos el millor producte possible. El canvi que veieu ara, per tant, només és el tret de sortida d’un web que aspira a continuar evolucionant de forma permanent.El gir audiovisual de la comunicació, la irrupció de nous actors com ara TikTok , la consolidació de grans actors com Spotify Instagram , els canvis dels algoritmes de, l'esforç regulador de la Unió Europea en defensa dels usuaris o la proliferació dels deserts mediàtics en l'àmbit local són alguns dels factors que ens impulsen a una adaptació constant.També ens fixem en la innovació en els productes digitals dels mitjans de comunicació a escala mundial. Avancem cap a models de negoci cada vegada més diversos i una connexió amb la comunitat més profunda, al mateix temps que el mercat publicitari comença a arraconar els models basats en tràfic.Els webs de mitjans informatius són especialment complexos. Els portals dedicats a la informació periodística presenten arquitectures molt específiques i requereixen una taxonomia de la informació que ha d’assegurar que l'audiència trobarà el contingut tal com l'espera. Per això, és habitual que representin un gran desafiament des del punt de vista del disseny de l'experiència d’usuari. Qualsevol modificació del producte implica també la revisió dels fluxos de treball interns.Per aquest projecte,ha comptat amb la direcció d'art del periodista i dissenyador, responsable del concepte gràfic d'una àmplia llista de mitjans internacionals de referència; un equip intern de les àrees de producte, disseny i nous formats; i la implicació de tota la redacció liderada per Ferran Casas . La direcció tecnològica ha estat a càrrec de, de Sobrevia.net , desenvolupadora del cor digital del diari.Per acabar, és impossible explicar el canvi sense esmentar. Seguim molt de prop la consolidació de les grans marques informatives com The Guardian a Regne Unit, Gazeta Wyborcza a Polònia, The New York Times als Estats Units o El País a Espanya. Ens emocionem amb els projectes de La Silla Vacía a Colòmbia, Mother Jones The Intercept als EUA o Zetland a Dinamarca. Vibrem amb l'empenta de De Correspondent als Països Baixos o El Surti al Paraguai i ens encanta tot el que fa Will Media a Itàlia. Mirem amb atenció els dissenys de The Verge Inverse . Tots ens ensenyen coses, i en tots ens emmirallem.La fidelització de l'audiència és el nucli de qualsevol estratègia per a un mitjà que aspira a obeir l'interès de la seva comunitat de referència i, per extensió, la societat en general. A partir d'aquest concepte, les preguntes que ens han guiat en aquest redisseny són molt diverses. Què volen els actuals usuaris i usuàries deque no els estem donant bé? Quines són les possibles barreres d'entrada per a tota l'audiència potencial de parla catalana? Com podem ampliar la connexió amb les nostres comunitats?Fruit d'aquesta reflexió, aquestes són algunes de les respostes que poden trobar-se en el nou espai digital deha perdut el "digital" que l'acompanyava en el logotip. Aquesta era una senya històrica i que està relacionada amb la història del diari, un dels primers nadius digitals a Catalunya i a l'Estat, però que havia perdut el sentit amb la generalització dels serveis digitals. Al mateix temps, es revisa la forma i es proposa una nova paleta de colors brillants ampliada.no vol ser més un diari monocolor, sinó un diari viu. S'adopten dues noves famílies tipogràfiques, Aeonik i Orbikular, de la foneria britànica CoType Ara, navegar pel diari i les seves edicions territorials és més intuïtiu amb un estudi profund de la capçalera. S’ha millorat llegibilitat general del portal a partir d'una millora en el balanç entre taca visual i espais en blanc. En els articles, s'ofereixen noves maneres de continuar navegant a partir de contingut rellevant i s'automatitzen les possibilitats de subscripcions a newsletters. El projecte incorpora també la racionalització d'alguns formats publicitaris invasius que podrà desplegar-se en les pròximes setmanes.Incorporem noves narratives audiovisuals i sonores en format llarg i curt, horitzontal i vertical, sota el criteri de posar la qualitat per davant de qualsevol algoritme. Sabem que les noves plataformes obliguen a generar formats més propers a l'entreteniment. Això no ens farà perdre ni el rigor ni el mètode periodístic per enfortir els vincles amb la comunitat per a la qual aspirem a ser útils. Estem disposats a córrer el risc 😊Amb la creació dels nou canalsapostem per ampliar els focus temàtics i donar resposta a algunes de les grans qüestions del nostre temps. Es tracta d’una aposta per ampliar la incidència de Nació en comunitats d'interès que considerem claus.Amb aquest rellançament, volem també fomentar l'escolta activa de les nostres audiències i col·laboradors per millorar contínuament aquest projecte. Escoltar és, avui, un element indispensable per a qualsevol mitjà o producte que aspiri a generar una comunitat real al seu voltant. Escriviu-nos per ajudar-nos a millorar

