Ciutadans resol l'expedient del regidor rebel de Barcelona: un pas més en l'expulsió de Paco Sierra

Ciutadans ha resolt l'expedient que havien obert al regidor de l'Ajuntament de Barcelona en rebel·lia, Paco Sierra, amb. Ho ha anunciat la diputada de la formació taronja al Parlament Anna Grau, aquest dilluns. Amb tot,i ha recorregut la decisió davant la comissió de garanties del partit. Així, a la pràctica, cal esperar la nova resposta de Cs. Si manté el desterrament de Sierra del partit, el políticde manera forçosa per ordre del consistori. Fonts del grup municipal confirmen aque l'expulsió oficial es va comunicar dijous passat i que actualment el nucli del partit a Barcelona queda a l'espera de la resolució de les al·legacions del regidor per conèixer la configuració final del grup taronja a l'Ajuntament.La setmana passada es va saber que Ciutadans trencava les negociacions amb el regidor barceloní. El partit va expressar en un comunicat que, a qui es va suspendre de militància després d'intentar-se rellevar com a líder del grup municipal l'octubre passat. A més, la direcció de Ciutadans ha constatat que Sierra continua mantenint contactes "al servei dels interessos d'altres partits" de cara a les eleccions municipals:La situació de Ciutadans al consistori barceloní és crítica després d'haver perdut tres dels regidors aconseguits el 2019, ambi de la regidora no adscrita Marilén Barceló. Ara, amb la sortida de Guilarte el grup taronja s'havia quedat amb Sierra, Noemí Martín i Julia Barea , incorporada a finals d'octubre després que Fernando Carrera -a les llistes de Cs- decidís quedar-se d'assessor del grup municipal del PSC.

