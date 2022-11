El mode avió deixarà de ser obligatori en els vols de la Unió Europea

📡 5G on planes and WI-FI on the road.



This week we've updated the implementing decision to use 5G on-board aircraft like being on ground and for Wi-Fi in road transport.



Read more ↓ #DigitalEU — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 27, 2022

"Apaguin els seus telèfons o activin el". Aquesta frase és la que es repeteix en els milers i milers d'avions que cada dia sobrevolen els països de la. Doncs bé, ara aquest missatge pot deixar de ser escoltat després que lavulgui permetre l'ús delen els vols, fet que permetrà fer servir els mòbils sense haver d'activar aquest mode.Quines implicacions tindrà això: doncs que els passatges podran fertelefòniques, enviarde text i utilitzar lesperde la mateixa manera que ho fan quan estan en terra. Ara bé, per poder fer ús del 5G, els avions hauran de tenir instal·lat un sistema de xarxa especial que es diui que connecta la xarxa de satèl·lit de l'avió amb la terrestre."El cel ja no és un límit pel que fa a les possibilitats que ofereix la connectivitat superràpida i d'alta capacitat", ha explicat en un comunicat, comissari per al Mercat Interior. Cal recordar que el mode avió va ser creat com a mesura de seguretat per evitar interferències amb altres sistemes elèctrics o dedels avions. Fins ara, connectar dispositius anomés es permet en determinats vols que compten amb xarxa wifi interna i que generalment és un servei de pagament.Ara, però, amb aquesta nova actualització de comunicacions que ha posat en marxa la Comissió Europea, el 5G estarà en servei per als usuaris garantint que no implicaamb altres aparells dels avions. Matisen, però, que no cal patir perquè això pugui fer créixer la, ja que si el comandant de l'avió ordena apagar els telèfons caldrà fer-ho.També cal tenir en compte que, com passa ara amb el, tampoc serà gratuït. Lestelefòniques i aèries ja estudien el pagament per utilitzar aquestes xarxes. Això es deu al fet que, per una banda, cal tenir en compte que faran una inversió per instal·lar els sistemes pico-cell, i a més es volarà per diferents països, amb costos afegits de

