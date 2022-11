Negacionisme, feminicidi o trans, entre les noves paraules del diccionari

La roda de premsa de presentació de les noves incorporacions al DIEC del 2022 Foto: ACN

El 2023, un nou diccionari

La(IEC) ha presentat aquest dilluns 21 noves paraules i 640 modificacions del. Acotxador, cisgènere, feminicidi, metabolitzar, negacionisme, resilient, trans o transidentitat són alguns dels nous conceptes que recull el diccionari en línia.Per altra banda, també s’han modificat desenes de paraules per aportar nous. És el cas d'aplicació, bipolar, bruixa, competitiu, estratègic, heterosexual, homofòbia, ibèric, màrfega, sidral, resiliència o sèrie. El diccionari ha incorporat 70com "posar algú en antecedents", "estar fins als collons" d’algú o d’alguna cosa, "amb els pixats al ventre" o "com sardines".La segonade l’any del diccionari ha modificat entrades existents per incloure addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l’article. Fins aranomés aportava el sentit de la càrrega d’una pila i s’ha actualitzat amb el sentit del trastorn mental.es descrivia poc i s’ha complementat amb diversitat d’excepcions. As’hi aporta el significat de conjunt de persones amb una condició humana. També s’ha ampliat el significat dePel que fa a les 70 locucions afegides hi ha exemples com "i un be negre amb potes rosses", "cadena perpètua", "a cara descoberta", "desgràcia personal", "dormir fort", "estirar la cadena", "no haver inventat la pólvora", "agafar algú pels ous", "per collons", "i un colló de mico", "dels collons", "tenir els collons plens", "tirar la tovallola" o "rondar pel cap".En roda de premsa han explicat que al llarg del’IEC publicarà en línia un nou diccionari. Es tracta d’un centrat en allò més essencial delque comptarà amb 30.000 entrades. “Que el diccionari ens ajudi a entendre les paraules i a escriure millor”, ha comentat la secretària de la secció Filològica del IEC,Així, el diccionari, que actualment es troba en un procés de, aportarà informació detallada sobre usos transitius i intransitius d’un verb, pronominals, masculins i femenins i informació ampliada respecte del que es pot veure al diccionari més popular.

